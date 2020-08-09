Pandemi sürecinde evde sıkılan liseli genç, su motorundan 'buggy' araba yaptı - Son Dakika

Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 yaşındaki lise öğrencisi, pandemi sürecinde evde sıkılınca çıkma ve hurda parçalar kullanarak 3 ay gibi bir sürede su motorundan 'buggy' araba yaptı.

Ermenek ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Mehmet Emre Baran, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle okullar kapanınca boş kalan zamanını değerlendirmek istedi. Bunun için 'buggy' adı verilen araba yapmak isteyen Mehmet Emre Baran, maliyeti düşük tutmak için çıkma ve hurda malzemeler toplamaya başladı. 3 aylık bir süre de arabasını yapmayı başaran liseli genç, deneme sürüşlerini de trafiğe kapalı alanda yaparak aracını hazır hale getirdi.

Mehmet Emre Baran, lise ikinci sınıftan bu yana bir şeyler yapmak istediğini belirterek, "Kendime kolay bir şeyler arıyordum. Daha sonra kendime araç yapmak istedim. Büyük bir araçtı, maliyeti çok fazlaydı ama sonra dedim ki basit bir şeyler yapayım dedim. Bir yerlerden görüp esinlendim. Sonra ben de yapayım dedim ve yapmaya çalıştım. Sonra bu buggyi yaptık. Parçaları genelde motosiklet tamircilerinden olabildiğince çıkma almaya çalıştım. Hurdalardan yapmaya çalıştım. Olabildiğince maliyeti az tutmaya çalıştım. Bazı parçaları Ankara'dan geldi, bazıları Konya'dan geldi. Bunu yapmak için kaynak yapmayı öğrendim. Çalıştım ve oldu. Yaklaşık maliyet ise 2 bin 500 lirayı buldu. Aracın motoru halk arasında su motoru olarak biliniyor. Go-kartlarda, çapa makinelerinde, birçok yerde bu motor kullanılıyor. Tabii ki ideallerim var. Hedeflerim ve hayallerim ulaşmak için bir çabam olması gerekiyor. Bu buggy projesi de bu çabalardan bir tanesi. İlerideki hayallerim Türkiye'de bir üretici olmak bunun için böyle şeylerle uğraşıyorum" dedi.

"AİLESİ OLARAK HER ZAMAN DESTEK VERİYORUZ, BAŞARILI OLMASINI İSTİYORUZ"

Oğlunun küçük yaşlardan itibaren motorlu araçlara ilgisinin olduğunu söyleyen anne Sevim Baran (38) ise "Emre bebekliğinden itibaren meraklı bir çocuktu. Aynı zamanda sempatik, sevimli ama kendi arabalarıyla uğraşırken de ayrı bir zevk alıyordu. O mutluluğu dışarıya yansıyordu. Motorlara da çok ilgisi vardı. Babası ile motora binmekten çok zevk alıyordu. Çarpışan arabalara bindiğimiz zaman, geziye gittiğimizde o kadar mutlu oluyordu ki, biz annesi babası olarak utanıyorduk oradaki kişiler çocuğun ilgisine bakıp yanına alıyordu. Keyif alıyordu o arabayı sürmekten. İlkokul çağında da robotik kodlama ya merak sardı, yine okulda ve hocalarının da dikkatini çekmişti bu durum. Bu konuda kendini geliştirmişti. Arabayı da Covid süreci başlayınca, Konya'da Anadolu Lisesinde okumaktaydı. Lise son sınıf öğrencisi. Eve geldiği zaman bir müddet ders çalışınca aralarda sıkılmaya başladı. Daha önceden planladığı bir şeydi bu. 'Anne ben buggy arabası yapacağım, destek olur musun' dedi. Biz her zaman ailesi olarak destek vermişimdir ve başarılı olmasını isterim. Tamam dedim. Hani kendi imkanları ile harçlıklarıyla başta bu işe. Biz de biraz destekledik. Hatta Emre'nin akıllı telefonu yoktur onun yerine ben bu arabayı yapacağım. Bana o yönde yardımcı olur musunuz diye söyledi. Biz de seve seve dedik. O süreçte yaptı boş zamanlarında. Pandemi olunca dışarıya da çıkamadı çocuklar. Bu süreçte şimdi de bunu geliştirdi ve daha sonrasında da geliştirmesini istiyorum. İnşallah Emre makine mühendisi olmayı hedefliyor. Biz de bunu istiyoruz. Makine mühendisi olduğunda da kendi ismini verebileceği bir araba, bir motor olur üretmesini kendisi istiyor, biz de bunu destekliyoruz İnşallah bu durum olur" dedi.

Yaptığı aracı üniversite yıllarında daha kapsamlı olarak geliştireceğini söyleyen Mehmet Emre Baran, YGS'de aldığı puanın, makine mühendisliği bölümüne yettiğini belirterek, tercih sonucunu merakla beklediğini kaydetti.

(Zekeriya Başar/İHA)