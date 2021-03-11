Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı - Son Dakika

Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı

11.03.2021 16:20

Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı Alım gücünün düşmesi pazarcı esnafını zorluyor Satışlar düşünce gelirler maliyeti karşılayamıyor Esnaf Yusuf Onbaşıoğlu: "Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi" İşsizlik ve pandemi sebebiyle vatandaşların alım gücü düştü.

Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı

Alım gücünün düşmesi pazarcı esnafını zorluyor

Satışlar düşünce gelirler maliyeti karşılayamıyor

Esnaf Yusuf Onbaşıoğlu: "Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi"

SAKARYA - İşsizlik ve pandemi sebebiyle vatandaşların alım gücü düştü. Çok yüksek riskli kategoride yer alan Sakarya'da ise pazar alış verişlerine giden vatandaşlar, kiloyla aldıkları ürünleri tane hesabı almaya başlayınca pazarcı esnafı da zor durumda kaldı.

Yaklaşık 1 yıldır süren pandemi ve buna bağlı olarak işsizlik vatandaşları zor durumda bıraktı. Maddi sıkıntılardan dolayı alım gücü düşünce kiloyla alınan ürünler tane hesabıyla alınmaya başlandı. Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'nda bulunan Katlı Pazar alanında herkes gibi pazarcı esnafı da bu durumda mağdur kaldı. Çok yüksek riskli kategoride yer alan kentte, pazarcı esnafı, satışların giderek düştüğünü ve gelirlerinin maliyetleri karşılayamadığını dile getirdi. Pandemi sebebiyle ekonomik krizin olduğunu kaydeden esnaflar, sabah açtıkları tezgahlarını akşam zarar ederek kapattıklarını ve alım gücü düşen bazı vatandaşların pazarda en ucuz ürünleri bulma telaşında olduklarını belirtti.

Vatandaşı etkileyen durum doğrudan bizi de etkiliyor

Alım gücü düşen vatandaşların pazarcı esnafını da etkilediğini belirten esnaf Mustafa Kıran, "Vatandaşın pazarda alım gücü baya bir zayıfladı. Kış şartları ve masrafların fazla olması vatandaşı oldukça zorluyor. Vatandaşı etkileyen durum doğrudan bizi de etkiliyor. Çünkü mal satmakta zorlanıyoruz, doğalgaz, elektrik, telefon masrafları vatandaşı çok etkiliyor. Bu durumda bizim işlerinde ağırlaşması bizi baya bir tedirgin ediyor. Tabi bunda hastalığın da etkisi var ama ne kadar olsa da etkileniyoruz. Şu an fiyatları yüksek olan patlıcan, biber gibi ürünler bunlar o kadar önemli değil şu zamanda önemli olan patates, soğan, ıspanak, pırasa yükselmesin. Pandemide illaki vatandaşlar evlerden çıkmakta zorlanıyor, çalışamıyor ve kapalı olan bir çok dükkan var lokantalar, kahvehaneler gibi. Bu türde mağdur olan vatandaşların alış veriş yapma durumu hiç yok desem yeri olur. Bu durumda alınan yardımlar da en fazla 2-3 ay kurtarıyor, Allah onların yardımcısı olsun. Kısıtlamalara herkesin uymasını tavsiye ediyorum. Çünkü başka türlü bu hastalıktan kurtulamayız" dedi.

Gelir seviyesi düştü, borçluluk arttı

Alış verişlerde zorlanmalar olduğuna değinen esnaf Yusuf Onbaşıoğlu, "Fiyatlar aşırı derecede yüksek yani sebze, meyve fiyatları uçmuş durumda bir adet marul 5 lira yani yaprağı 50 kuruşa geliyor böyle korkunç bir durum olmaz. Satın alma gücü her geçen gün düşüyor gibi. Kendi adıma söyleyeyim Katlı Pazar yerindeki müşteri kitlesi, daha çok asgari ücretle geçinen ve emekli olmuş kesim. Bu kesiminde gelir seviyesi ortada bu sebeple alış verişlerde doğal olarak zorlanmalar oluyor. Pandemi döneminde iş yapan birde iş yapmayan kesim var, lokantalar gibi gıda sektörüyle ilgilenenlere kısıtlama geldi. Esnaf kesiminin yoğun olduğu Sakarya'da bu tür kısıtlamalar olduğu için insanların gelir seviyesi düştü, borçluluk arttı" diye konuştu.

Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı
Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı
Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı
Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı

İşsizlik, Sakarya, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Set çalışanına hakaret eden Deniz Çakır, savcılığa şikayet edildi Fenerbahçe: Türkiye'de futbol 1959'dan önce de vardı Mervenur Polat'ın cansız bedeninin atıldığı pencere görüntülendi Son Dakika: Türkiye'de 11 Mart günü koronavirüs nedeniyle 63 kişi vefat etti, 14 bin 46 yeni vaka tespit edildi Bilecik'te kan donduran cinayet! Kocasını baltayla öldürdü Ceren Duman cinayetinde kan donduran ayrıntı! Genç kızı gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyerek, alkol almışlar Budamak istediği ağaçta bayılan yaşlı adam dalda asılı kaldı Neymar, unutamadığı eski sevgilisi Natalia Barulich'in fotoğrafını beğendi
PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti PSG, Cristiano Ronaldo için harekete geçti         
21:53
Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti         
21:30
AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu AstraZeneca aşısının kullanımı 9 ülkede durduruldu         
21:15
Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi Koronada hastaneye yatış ve ölümleri yüzde 85 azaltan ilaç geliştirildi         
20:51
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'ın başına Okan Buruk'u getirmek istiyor         
20:35
Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı Genç kız kaldığı otel odasına zorla giren şahsın cinsel saldırısına uğradı         
19:18
Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti Amcalarından iki yeğenine kanlı pusu: Genç kadın ve ağabeyi hayatını kaybetti         
17:57
60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı 60 milyonluk uyuşturucuyla yakalanan Çinli kaptan aldığı cezayı durunca bayıldı         
16:36
Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş         
15:46
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil         
14:33
Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu         
13:34
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi Belhanda ayrılığının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı! Terim, karara tepki gösterdi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 22:06:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde evdeki hesap çarşıya uymadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei