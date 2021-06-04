Üye Girişi
Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı - Son Dakika

Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı

04.06.2021 13:25

Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı 2020 Mart ayında Türkiye genelinde başlayan koronavirüs salgın süreci günlük yaşamı da etkisi altına alırken, vatandaşlar toprak ve yeşili tekrar hatırladı.

Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı

MUĞLA - 2020 Mart ayında Türkiye genelinde başlayan koronavirüs salgın süreci günlük yaşamı da etkisi altına alırken, vatandaşlar toprak ve yeşili tekrar hatırladı. Pandemi öncesi şehir yaşamına özenen vatandaşlar, pandemi sonrası toprağa yöneldi.

Menteşe halk pazarında çiçek, sebze, çiçek ve meyve fidesi satan vatandaşlar için ayrılan alan genişletilirken, satışların her geçen hafta artması satıcıları memnun etti. Özellikle koronavirüs pandemi sürecinden sonra satışların tavan yaptığını belirten satıcılar, bahçeye tarlaya ve hatta balkona bile çiçek ve meyve fidanı dikmek için fidan satın alanların bulunduğunu açıkladılar.

Halk hazarında sebze-meyve satışı yapan esnafların önünde gün boyu büyük yoğunluk yaşanırken, esnaflar satışlardan memnun olduklarını, pandemi sonrası satışlarda yüzde 100 oranında artış yaşadıklarını açıkladılar.

Fidan satışı yapan esnaf, "Satışlarımız on numara. Çok güzel satışlarımız var. Perşembe pazarımız da çok güzel, Pazar yerimiz çok güzel hiçbir sıkıntımız yok. İşlerimiz de gayet güzel. Pandemiden dolayı işlerimiz daha da arttı. Millet toprağa yöneldi. Çok güzel işlerimiz var. Balkonlara, saksılara herkes bir şeyler dikmeye çalışıyor" dedi.

Menteşe kırsal mahallesinden pazara gelen vatandaş, patlıcan, biber, domates, salatalık, karpuz ve kavun fidanı sattığını belirtirken, alışveriş yapan bir vatandaş, "Biber ve salatalık fidanı aldım. Evin balkonuna saksı içine dikeceğim. Balkon yeşillik olsun. Pandemi döneminde görselliği ve yeşilliği olsun yeter. Meyve verir vermez bilemem" dedi.

Pandeminin insanların yaşam şekillerini değiştirdiğini belirten vatandaş ise, "Yaklaşık 2 yıl önce bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs maalesef bütün toplum olarak psikolojimizi bozdu yaşlısından gencine. Bu süreç içerisinde insanlar psikolojik sıkıntılarını gidermek için farklı yönlere çevirdiler yüzlerini. Bunlardan birisi de toprak ve bitkiler. Maalesef bundan birkaç yıl öncesine kadar kent yaşamı insanlarımızı doğadan, yeşillikten, topraktan ve hayvan sevgisinden uzaklaştırmıştı. Şimdi doğal olarak toplumlar evlere hapsoldu. İnsanlar bu bir nevi yarı hapis hayatını daha rahat geçirebilmek için öncelikle balkonlarında çiçek yetiştirmeye başladılar. Bahçeli evlerde oturanlar da çeşitli ağaç fidanları, meyve fidanları dikmeye başladılar. Bir nevi kendilerini rehabilite etmeye çalıştılar. Cocid-19 çok büyük sıkıntılar getirdi dünyaya ve ülkemizi. Ama bir yandan da algıları değiştirdi, hobileri değiştirdi. İnsanlar bu vesile ile çiçek, doğa sevgisini, toprak sevgisini, doğanın ve toprağın kıymetini de anlamaya başladılar" dedi.

Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı
Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı
Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı
Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı

Pandemi, Türkiye, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

"G.Saray'dan başkasında oynamam" diyen Gomis fikrini değiştirdi: Beşiktaş ve F.Bahçe'yi geri çeviremem Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun! Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı Aşı haritasına göre en fazla uygulama İstanbul'da, en az uygulama ise Bayburt'ta yapıldı Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu İstanbul'da üretilen 18 bin ton evsel atığın dönüşüm yolculuğu

Son Dakika Haberleri
14:58 Bakan Dönmez'den heyecanlandıran paylaşım: Gözümüz ufukta
14:54 Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi
14:50 Zico'nun kovulma sebebi ortaya çıktı! Önder Özen, Aziz Yıldırım ayrıntısını itiraf etti
14:47 Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!
14:42 Deniz bilimci Prof. Dr. Cemal Saydam açıkladı: Bunlar daha iyi günlerimiz, balığı da yüzmeyi de unutun!
14:37 TFF önlemini aldı! Kulüplerde çim saha sorumlusu olacak
14:21 Müzik dünyası yasta! Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlanıyor
13:47 Aziz Yıldırım'ın dava sonrası ilk sözleri: 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' dediğimde güldüler
13:36 Doğu Perinçek'ten Sedat Peker hakkında suç duyurusu! "Ülkücü katili" dedi
13:30 Aziz Yıldırım'ın 10 yıl sonra kazandığı mücadele! Kumpas davası yüzünden hapis yatmıştı
8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım? 8 yaşındaki kardeşini öldürdü! Soğuk kanlı katil: Ben şimdi ne kadar hapis cezası aldım?         
15:10
Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı Sedat Peker'den her ay 10 bin dolar alan siyasetçi muhalefetin gündeminden düşmüyor! CHP'li vekil köprüye pankart astı         
15:01
Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi Necati Şaşmaz'ın zikir videosu, Kurtlar Vadisi Irak filmini akıllara getirdi         
14:54
Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi! Musa Orhan'ın dava açtığı Ezgi Mola'ya bir destek de Sedat Peker'den geldi!         
14:47
Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir? Necati Şaşmaz'ın zikir görüntüleri ortaya çıktı! Kadiri tarikatı nedir, lideri kimdir?         
14:32
Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı Ali Koç, şike kumpası davasından sonra zehir zemberek açıklamalar yaptı         
13:57
Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak Atık plastik ambalaj ithalatına yasak geldi! Türkiye 28 gün sonra kararı uygulayacak         
13:43
Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı Fotoğraftaki kişiyi tanıyan çıkmayınca engelli memuru bıçakla rehin aldı         
12:58
Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı Üstünü betonla kapatmışlardı! Diyarbakır'daki kuyudan oluk oluk petrol aktı         
11:33
Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu Suriyeli genci feci şekilde dövüp, dere yatağında ölüme terk etmişlerdi! Mahkemedeki son sözleri ''Biz daha askerliğimizi yapmadık'' oldu         
11:21
Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı Kendini 4. kattan aşağıya attı! İkna çabaları genç kız için yeterli olmadı         
11:18
Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var Paritex CEO'su: Kripto para piyasalarındaki ani düşüşün arkasında korku, kararsızlık ve şüphe var         
10:39
Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor Pazara inmeden alıcı bulan Osmanlı çileğinin hasadına başlandı! Kilosu 60 liradan yok satıyor         
10:29
Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar Nagehan Kaşıkçı'dan şok tarikat iddiası! Oğlumu veliaht gibi görüp elini öpüyorlar         
10:16
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 15:18:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde fidan satışları tavan yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement