Pandemi sürecinde güvenli tatilin adresi: Kapadokya - Son Dakika

Pandemi sürecinde güvenli tatilin adresi: Kapadokya

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı bir manzara sunan Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde güvenli tatil yapma imkanı buluyor.

Pandemi sürecinde güvenli tatilin adresi: Kapadokya, System.String[]

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle konuklarına masalsı bir manzara sunan Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde güvenli tatil yapma imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, sıcak hava balon turu başta olmak üzere, at, deve ve arazi araçlarıyla turlara katılabilen turistler, doğayla iç içe peribacaları arasında vadi yürüyüşü yapabiliyor.

Salgın döneminde uyulması gereken kurallar arasında yer alan sosyal mesafenin geniş coğrafyası nedeniyle kolaylıkla sağlanabildiği bölgede, turistler maskeli halde gönül rahatlığıyla gezi ve dinlenme imkanı elde ediyor.

Göreme Milli Parkı'nda peribacaları arasında gezinti yapan Romanyalı Narcisa Dalca, AA muhabirine, Kapadokya'da kendini sağlık açısından güvende hissettiğini belirtti.

Bazı etkinliklere katıldığı bölgede, mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine önem verildiğini gözlemlediğini aktaran Dalca, "Kapadokya sıra dışı bir yer. Buradaki ziyaretimizden çok memnun kaldık hatta konaklama süremizi uzatıp biraz daha gezmek istiyorum. Beklentimizin oldukça üzerinde bir gezi oldu. Elbette açık alan olduğu için kendimizi güvende hissediyoruz. Dışarıda temiz havada oldukça fazla zaman geçirme şansınız oluyor. Bence bu açıdan mükemmel." dedi.

"Önlemler hemen her yerde dikkatle uygulanıyor"

Güney Amerikalı Calvin Johnsan da Türk halkının salgın konusunda dikkatli davrandığını, bu durumu güven verici bulduğunu ifade etti.

Kapadokya'nın daha önce seyahat ettiği yerlerden çok farklı bir manzaraya sahip olduğunu dile getiren Johnsan, "Türkiye'deki önlemler hemen her yerde dikkatle uygulanıyor. Burayı kesinlikle insanların gelip görmesini tavsiye ederim. Her şeyden önce yapacak çok aktivite, gezecek çok mekan var, benzersiz bir coğrafya. İnsanların tatil listelerine eklemeleri gereken bir yer." şeklinde konuştu.

"Kovid-19'dan uzak bir tatil imkanı bulduk"

Arkadaşlarıyla İstanbul'dan gelen Betül Avcı ise salgın sürecinde insanların zaman zaman olumsuz düşüncelere kapılıp stresli günler geçirdiğine işaret ederek, Kapadokya'nın sağlık açısından hiçbir endişeye kapılmadan tatil yapılacak yer olduğunu söyledi.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla tüm arkadaşlarını bölgeye davet ettiğini anlatan Avcı, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde üç ay boyunca evde kaldık. İş yerine dahi gitmeden evimizden çalışmak durumundaydık. Bu dönemde sıkıntılı ve endişeli günler geçirdik. Bu stresi atlatmak için arkadaşlarımla birlikte kendimize kısa bir tatil ayarladık. Kapadokya'ya gelmek istedik. Çünkü, bu süreç için uygun olacağını düşündük ve yanılmadığımızı gördük. Yemek yenilecek yerler kalabalık değil, gezi alanları aynı şekilde sakin. Burada, Kovid-19'dan uzak bir tatil imkanı bulduk. İnsanlar Kapadokya'da bütçesine uygun bir tatil yapıp, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri görme imkanı elde edebilir. Burada çok mutlu anlarım oldu. İleriki aylarda yeniden gelip burada dinlenmek istiyorum."

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Nevşehir İl Temsilcisi Nazif Demir ise pandemi döneminde bölgedeki tesislerin hassas bir çalışma sergilediğini vurgulayarak, konukların sağlığı açısından tesislerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini, konaklayan turistlere kişisel hijyen kitleri hediye edildiğini belirtti.

Balon kazası, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 11:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde güvenli tatilin adresi: Kapadokya - Son Dakika

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