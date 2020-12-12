Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı - Son Dakika

Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı

12.12.2020 10:34
Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı, System.String[]

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berrin Karakuy, Covid-19 hastası hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarılarda bulundu.

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berrin Karakuy, Covid-19 hastası hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarılarda bulundu. Op. Dr. Karakuy, dünyada koronavirüsle enfekte hamile kadınların yüzde 56,9'unun sezaryenle, yüzde 31,3'ünün normal doğumla bebeğini dünyaya getirdiğini, yüzde 2,8'inin yaşamını kaybettiğini, doğum öncesi bebek kaybının ise yüzde 2,2 olduğunu belirtti.

Op. Dr. Berrin Karakuy, Covid-19 pandemisinde en önemli risk gruplarından birini anne adaylarının oluşturduğunu kaydetti. Op. Dr. Berrin Karakuy, "Gebelerde genel popülasyona göre artmış bir duyarlılık bildirilmemiş olmakla birlikte hastalıklara karşı gebe olmayanlara göre daha duyarlı olmaları gerekir" dedi.

Hamilelerde hormon düzeylerindeki değişikler ve akciğer hacminin küçülmesinin hem anne ve hem de fetüs için tehlike oluşturabileceğini kaydeden Op. Dr. Karakuy, hamilelerde Covid-19 enfeksiyonu ile araştırmaların devam ettiğini söyledi. Op. Dr. Karakuy, "39 çalışmadaki 1316 koronavirüslü gebe kadında, sık rastlanılan klinik bulguların ateş, öksürük, kas ağrısı (yüzde 30-97); anormal laboratuvar bulgularının ise lenfositopeni ve C-reaktif protein (CRP) yüksekliği (yüzde 55-100) dikkati çekmektedir" ifadelerini kullandı.Yapılan araştırmalara göre dünyada toplamda koronavirüsle enfekte hamile kadınların yüzde 56,9'unun sezaryenle, yüzde 31,3'ünün normal doğumla bebeğini hayata getirdiğini vurgulayan Op. Dr. Berrin Karakuy, koronavirüse yakalanan anne adaylarının yüzde 2,8'inin yaşamını kaybettiğini, doğum öncesi bebek kaybının ise yüzde 2,2 olarak bildirildiğini kaydetti.HAMİLELER, EVDEKİLER DAHİL İNSANLARLA TEMASI SIFIRLAMALIHamile kadınların enfeksiyona yakalanmamak için evdekiler dahil olmak üzere, insanlarla teması sıfırlamaları gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Berrin Karakuy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeterli mesafede olamıyorsanız mutlaka maskenizi takın, maskesiz kişilerle temas etmeniz gerektiğinde karşınızdaki kişiyi uyarın ve uzak durun. Ellerinizi sabun ve suyla parmak uçları, parmak araları dahil en az 20 saniye boyunca yıkayın. Suyun bulunmadığı bir yerdeyseniz en az yüzde 60'lık alkollü kolonya veya dezenfektan kullanın. Elinizi ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize değdirmeyin. Yakın zamanda ulaşılabilir olacağını umduğumuz koranavirüs aşısı olun. Eğer ateşiniz varsa, öksürüyorsanız, kas ağrınız varsa, kısa sürede sizi takip eden doktorunuza ulaşın ve tavsiyeleri doğrultusunda bir sağlık kurumunda Covid-19 antijen testi yaptırın."BAZI BEBEKLERDE DOĞUMDAN SONRA POZİTİFLİKÇalışmaların yapıldığı süreçte anneden fetüse koranavirüsün geçmediğini, ancak bazı yeni doğan bebeklerde doğumdan kısa süre sonra Covid-19'a neden olan virüs pozitifliğinin bulunduğunu aktaran Op. Dr. Berrin Karakuy, ancak bu durumun bebeğin doğum öncesi mi, yoksa doğum sonrası mı enfekte kişiyle temasından kaynaklandığının bilinmediğini söyledi. Op. Dr. Karakuy, koronavirüs pozitifliği tespit edilen çoğu yeni doğan bebekte hafif veya hiçbir semptom bulunmadığının bildirildiğini de sözlerine ekledi.ANNELER, YENİ DOĞMUŞ BEBEĞİ KENDİ YATAĞINDA UYUTMAMALI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Berrin Karakuy, yeni doğmuş bebekle ilgili uyarılarda da bulunarak, "Anneler, bebeğinizi kendi yatağınızda uyutmayın, uygun mesafede olmasına özen gösterin, bebeğinizi beslerken mutlaka maskenizi takın, bebeğiniz için kullandığınız her türlü malzeme için hijyen kurallarına uyun" dedi.


Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı
Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı

Kadın Hastalıkları, Koronavirüs, Doğum, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Pandemi sürecinde hamileler ve yeni doğum yapmış annelere uyarı - Son Dakika


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