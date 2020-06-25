Pandemi sürecinde icat ettiği oyununun siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika

Pandemi sürecinde icat ettiği oyununun siparişlerine yetişemiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında işletmeleri bir süre kapalı kalan kafe sahibi Mustafa Adak (30), evde kalanlar için hızlı futbol (fast ball) ismini verdiği masa oyunu icat etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında işletmeleri bir süre kapalı kalan kafe sahibi Mustafa Adak (30), evde kalanlar için hızlı futbol (fast ball) ismini verdiği masa oyunu icat etti. Ahşaptan yaptığı oyunla baba-oğul veya aileyi sosyal mesafeli bir şekilde bir araya getirmeyi amaçladığını söyleyen Adak, oyunun seri üretimine başlayarak, Türkiye geneline satışa sunmaya başladı. Vatandaşların ilgi gördüğü oyunda Adak, siparişlere de yetişemiyor.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşanan sürecin topluma olduğu gibi kendilerine de bir şeyler öğrettiğini belirten Mustafa Adak, yüzde 100 geri dönüşüm ürünlerinden oluşturdukları kafelerini pandemi sürecini kapatmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının yaşandığı ve evde kalmaya özen gösterildiği süreçte insanların sanal oyunlara yoğunlaştığını gördüğünü söyleyen Adak, O süreçte insanların sosyal medyaya olan ilgilerini görerek, sanal oyunlara yoğunlaşan çocuklarımızı birebir rekabetle kendilerini sergileyebilecekleri, baba-oğul, anne-oğul oynayabilecekleri, canlı bir mücadele oyunu geliştirdik. Burada milli ruhlarımızı, aynı zamanda bedensel özelliklerimizi kurgulayabildiğimiz, uygulayabildiğimiz bir mücadele oyunu geliştirdik. Oyunumuza 'fast ball' ismini verdik. Bu oyunla aileler saatlerce keyifli bir süreç geçirebiliyorlar. Evin içinde, bahçede, piknik alanlarında rahatlıkla oynanabilen bir oyun dedi.

'TAMAMEN DOĞAL BİR ÜRÜN'

Oyunun söküp takılabileceğini kaydeden Adak, Demonte, portatif bir ürün. Sökülüp takılabilir. Her yerde oynanabilen bir ürün. Sanal oyunlara insanların ilgisinin arttığını görünce biz de bundan rahatsız olarak arayış içerisinde bu oyunu bulduk. Şiddet içeren oyunlara yönelen çocuklarımızı böyle keyifli, ter dökebilecekleri bir oyun ortaya koyduk. Türkiye'nin her yerine satıyoruz. Tamamen doğal bir ürün, sağlıklı diye konuştu.

OYUNDA RAKİPLERİN 2'ŞER FUTBOLCUSU YER ALIYOR

Oyunun mantığını anlatan Adak, oluşturulan sahada rakiplerin 2'şer futbolcusu olduğunu belirterek, Sahanın altındaki tutamaçlar yardımıyla oyuncu piyonlar hareket ettiriliyor. 2 rakip elleriyle oyuncuları hareket ettirip, sahadaki topu kalelere atmaya çalışıyor ifadelerini kullandı.

1 ay önce üretime başladıklarını söyleyen Adak, oyun için siparişlere yetişemediklerini belirterek şu ana dek 50 adet sattıklarını ve internet üzerinden gerçekleştirdikleri satışlarda birçok siparişlerinin de bulunduğunu ifade etti.


Koronavirüs, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:47 Kaynak: DHA

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