Pandemi sürecinde ilk organ nakli - Son Dakika

Pandemi sürecinde ilk organ nakli

Pandemi sürecinde ilk organ nakliAKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, pandemi sürecinde ilk organ nakli gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde ilk organ nakli

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, pandemi sürecinde ilk organ nakli gerçekleştirildi. Kardeşinden böbrek nakledilen Ahmet Yılmaz (44), 'Pandemi sürecinde büyük korkularım vardı. Nakil olup olmama konusunda çok tereddüt ediyordum. Hocalarım beni cesaretlendirdi. Hastanenin koronavirüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını gördüm. Ameliyatım çok başarılı geçti" dedi.

Organ nakillerindeki başarısıyla tüm dünyaya adını duyuran AÜ Hastanesi'nde, koronavirüs nedeniyle organ nakillerine bir süre ara verildi. AÜ Hastanesi'nde, yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından acil durum gerektiren organ nakillerine başlandı. AÜ Hastanesi'nde, sadece organ nakli için özel olarak ayrılan ameliyathanede, koronavirüs tedbirleri kapsamında başarılı böbrek nakli gerçekleştirildi. Nakil öncesi hasta Ahmet Yılmaz'a, tedbir amaçlı 3 kez koronavirüs testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan Yılmaz'ın son kontrolleri yapıldıktan sonra hemen ameliyata alındı. Kardeşi Cihat Yılmaz'dan (40) aldığı böbrekle yaşama tutunan Ahmet Yılmaz, sağlığına kavuştu.

3 KEZ KORONAVİRÜS TESTİ OLDU

4 senedir böbrek rahatsızlığı çektiğini anlatan Ahmet Yılmaz, son dönemde rahatsızlıklarının artmasından dolayı nakil durumuna geldiğini anlattı. Yılmaz, 'Pandemi sürecinde büyük korkularım vardı. Nakil olup olmama konusunda çok tereddüt ediyordum. Hocalarım beni cesaretlendirdi. Hastanenin koronavirüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkardığını gördüm. Ameliyat öncesi bana 3 koronavirüs testi yapıldı. Ameliyatım çok başarılı geçti, çok memnun kaldım. Benim konumumda olan, nakil bekleyenlerin mutlaka bu merkeze gelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

HASTANEDE EĞİTİM VERDİĞİ ÇOCUKLARI ŞİMDİ DAHA İYİ ANLADI

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde lösemili, onkoloji ve nakil bekleyen hasta çocukların öğretmenliğini yaptığını da anlatan Ahmet Yılmaz, 'Uzun süre hastanede yatan çocuklara her gün eğitim veriyorum. Böbrek nakli olan öğrencilerimi şu an daha iyi anlıyorum. Onlarla aynı pozisyondayım. Artık onlara daha farklı gözle bakacağıma inanıyorum. Onların yaşadıklarını yaşadım" dedi. AĞABEYİNE BÖBREĞİNİ BAĞIŞLADI

Cihat Yılmaz ise "Bir hayat bir can kurtardım. 4-5 gün içerisinde iyileşiyoruz. Herhangi bir problemim yok. Sağlığım eskisi gibi güzel. Herkesi organ bağışında bulunmaya davet ediyorum. Korkulacak bir durum yok. Can kurtarın, hayat kurtarın" dedi.

BAĞIŞTA BULUNAN HASTA 4 GÜDE TABURCU EDİLİYOR

AÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi ve Genel Cerrah Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Demiryılmaz, organ nakli sonrası verici Cihat Yılmaz'ı 4 gün içerisinde taburcu edeceklerini belirtti. Prof. Dr. Demiryılmaz, "Canlı vericili organ nakillerindeki amaç bir hastayı iyileştirmektir. Bunun için her insan verici olamaz. Sadece doku uyumu değil, başka uyumlar da gereklidir. Alıcı ve vericinin nakle uygun olması gerekiyor. Uygun olarak kabul edilen hastaların nakil ameliyatları gerçekleşir. Başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Vericimizin durumu da gayet iyi" diye konuştu.

PANDEMİ AÇISINDAN TÜM RİSK FONKSİYONLARI SORGULANDI

AÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi ve Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Vural Taner Yılmaz, böbrek nakli yaptığı Ahmet Yılmaz'ın sağlığına kavuştuğunu anlattı. Pandemi sürecinde nakil yapmanın yeni kural ve koşulları olduğunu belirten Doç. Dr. Yılmaz şöyle konuştu:

"Bugüne kadar yapılan literatür çalışmalarını tarayarak bizim açımızdan böbrek nakillerinin hangi koşullarda, hasta özelliklerine göre ameliyatların yapılması için detaylı çalışma yaptık. Hastanemizde vaka sayısının az olmasıyla birlikte uygun olduğumuzu düşünerek böbrek nakillerine başladık. Sağlık Bakanlığı'mız da diyalize girmemiş hastalara böbrek nakli yapmamıza izin verdi. Ahmet Bey'le iletişime geçtiğimizde alıcı ve verici için pandemi açısından tüm risk faktörlerini sorguladık. Sonuçlarda sıkıntı yoksa böbrek nakli hazırlıklarına başlıyoruz. Ahmet Beyde herhangi bir sorun yaşamadık."

'ORGAN NAKLİ AMELİYATLARINA BAŞLADIK'

AÜ Hastanesi Organ Nakli Birimi Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal, yeni normalleşme sürecinde organ nakillerine hızlı başlangıç yaptıklarını anlattı. Koronavirüs sürecinde Antalya'daki vaka sayısının çok iyi durumda olduğunu belirten Bilal, bu dönemde AÜ Hastanesi'nde de çok ciddi önlemler alındığını aktardı. Pandemi sürecinde organ nakli ameliyatlarında duraklama dönemi yaşandığını aktaran Nilgün Bilal, şöyle konuştu:

"Bu durum hem bizim hastanemizde, hem de dünya çapında durdu. Çünkü bu dönemde hastalara nakil yapmamız riskliydi. Sadece acil durum gerektiren hastalara nakil yapabildik. Daha çok yeni nakil yapmaktan öte, nakil olmuş ve organ nakli bekleyen hastalarımızı evlerinde güvenli bir şekilde tutmaya çalıştık. Online, sosyal medya üzerinden hasta takiplerini devam ettirdik. Polikliniklerimize sadece yüksek güvenlik önlemleri dahilinde özel durumları olan hastaları aldık. Güvenli bir şekilde bugüne kadar geldik. Bundan sonra artık yeni normal sürece dönüyoruz. Uluslararası ve Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı yeni kılavuzlara göre yüksek güvenlik önemleri dahilinde 2 canlı vericili böbrek nakil yaptık. İkisini de taburcu eder konuma getirdik. Nakil bekleyen hastalarımız önlemler dahilinde merkezimize başvurabilir."

Pandemi sürecinde ilk organ nakli

Ahmet Yılmaz, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 10:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde ilk organ nakli - Son Dakika

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