Pandemi sürecinde ilk tiyatro oyunu - Son Dakika

Pandemi sürecinde ilk tiyatro oyunu

Şair Orhan Veli Kanık'ın hayatını şiirleriyle konu alan, tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök'ün yazıp yönettiği 'Velinin Oğlu Orhan' oyununun galası Küçükçekmece'de yapıldı.

Şair Orhan Veli Kanık'ın hayatını şiirleriyle konu alan, tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök'ün yazıp yönettiği 'Velinin Oğlu Orhan' oyununun galası Küçükçekmece'de yapıldı. Pandemi sürecinde tiyatroların açılmasıyla birlikte ilk sahnelenen oyun olma özelliği taşıyan, 'Velinin Oğlu Orhan' tedbirlere uygun olarak, 37 kişiye özel olarak sahnelendi.

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Şair Orhan Veli Kanık'ın hayatını şiirleriyle konu alan, tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök'ün yazıp yönettiği 'Velinin Oğlu Orhan' oyununun galası Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Pandemi sürecinde tiyatroların açılmasıyla birlikte ilk sahnelenen oyun olma özelliği taşıyan, 'Velinin Oğlu Orhan' tedbirlere uygun olarak, 37 kişiye özel olarak sahnelendi.


Tambur ilk kez tiyatro sahnesinde


Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde sahneye konulan oyunda Hakkı Ergök'e, müzisyen Hakan Dedeler tambur ile eşlik etti. Oyunun ışık tasarımını ise Ömer Yücel yaptı. Pek çok ilki içinde barındıran oyunda, Orhan Veli'nin hayatı, ilk kez kendi şiirleriyle anlatıldı. İstanbul şairinin hayatını konu alan oyunda, İstanbul sazı tambur da ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Oyun pandemi tedbirleri kapsamında 37 seyirci izledi. Salona gelen izleyiciler, ateşleri ölçülerek, maskeyle içeri alındı. Oyun öncesi dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilen salonda birer sıra atlanıp, üçer koltuk boş bırakılarak, sosyal mesafenin korunması amaçlandı.


Tambur ilk kez tiyatro sahnesinde


Küçükçekmece Belediyesi öncülüğünde sahneye konulan oyunda Hakkı Ergök'e, müzisyen Hakan Dedeler tambur ile eşlik etti. Oyunun ışık tasarımını ise Ömer Yücel yaptı. Pek çok ilki içinde barındıran oyunda, Orhan Veli'nin hayatı, ilk kez kendi şiirleriyle anlatıldı. İstanbul şairinin hayatını konu alan oyunda, İstanbul sazı tambur da ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Tiyatro sanatçısı Hakkı Ergök, "Orhan Veli hayranı biri olarak, onun şiirlerinden 36 yıllık hayatını kurgulamaya çalıştım. Bu oyun, Türkiye'de Orhan Veli'nin dramatik olarak anlatıldığı ilk ve tek oyun" diye konuştu.


"Biraz daha sabredelim"


Oyunu izleyen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, pandemi sürecinde ilk tiyatro oyununa ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu oyun, pek çok ilke imza atıyor. İstanbul şairi Orhan Veli, ilk kez onun da çok sevdiği İstanbul sazı tambur eşliğinde izleyiciye aktarılıyor. Sanatçılarımızı tebrik ediyorum. Küçükçekmece'de kültür ve sanatı vatandaşlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu süreçte biraz daha sabredelim" diye konuştu.


"Kemal Başkan destek olmasaydı, perdemizi açamazdık"


Orhan Veli'nin bugüne dek pek çok kez sahneye taşındığını ifade eden Hakkı Ergök, "Tiyatro ekolü değerli sanatçı Müşfik Kenter, yıllarca onun şiirlerini okudu. Bu oyuna hazırlanırken, o kadar zordu ki, hocanın etkisinden kurtulmak. Çünkü o bir ekol. Onun kötü taklidini yapmaktansa, başka bir şey yapmalıydık. Tamburu dahil ettik. Oyunun 3/2'sinde seyirci bir hayli güldürmeyi amaçladık. Çünkü Orhan Veli de mizahı seven bir kimliğe sahip. İzleyenler, Orhan Veli'nin ilk kez dramatik olarak tambur eşliğinde sahneye taşındığını gördüler. Özel bir tiyatro olsaydık, arkamızda kimse olmasaydı, perdemizi açamazdık. Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Orhan Veli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:02 Kaynak: İHA

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