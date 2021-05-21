Pandemi sürecinde ilk yağlı güreşler Kumluca'da

Pandemi önlemleri kapsamında ertelenen yağlı güreşlerin ilki, Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri ile başlıyor. 22-23 Mayıs tarihlerindeki güreşler, seyircisiz düzenlenecek.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte ertelenen yağlı güreşlerin startı, Antalya Kumluca'da veriliyor. Kumluca Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne ev sahipliği yapacak Kumluca Belediyesi, hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, pandemi salgınında ülkemizde ilk güreşlerin, Kumluca'da yapılacağını söyledi. Başkan Köleoğlu, "Güreşlerimizi 22 - 23 Mayıs tarihlerinde bu dualı çayırlarımızda gerçekleştireceğiz. Güreş severlerimiz, pehlivanlarımızın 'Bismillah' deyip sahaya girmesini bekliyor. Ev sahibi olarak biz de pandemi sürecinde Türkiye'de ilk güreşleri yapacağımızdan dolayı çok heyecanlı, çok mutluyuz. Türkiye'deki tüm güreş severleri ekranları başına bekliyoruz" dedi.

Güreşlerin seyircisiz yapılacağını aktaran Başkan Köleoğlu, "Türkiye'deki bin 200 güreşçimizi davet ettik. Şu anda İl Sağlık Müdrülüğü ekiplerimiz tarafından tüm sporcularımızın testleri yapılıyor. Test sonuçlarına göre sporcularımızın girişleri gerçekleşecek. Pazar günü saat 18.00'e kadar güreşlerimiz devam edecek. 'Dualı çayırlarımızı pehlivansız bırakma Allah'ım' diye yola çıktık. Katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.Pehlivanlar güreşlere katılabilmek için test yaptırıyor. Güreş öncesi korononavirüs testi yaptırmayan hiçbir pehlivan güreş alanına alınmayacak. Güreşler, televizyondan canlı yayınlanacak.