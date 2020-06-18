Pandemi sürecinde İşkur'dan Bursa'da 365 bin çalışana 1 milyarlık destek - Son Dakika

Pandemi sürecinde İşkur'dan Bursa'da 365 bin çalışana 1 milyarlık destek

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, korona virüs pandemisi sürecinde Bursa'da sosyal koruma kalkanı kapsamında 365 bin çalışana 1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Halen başvurusu olan firmalar var.

Pandemi sürecinde İşkur'dan Bursa'da 365 bin çalışana 1 milyarlık destek, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, korona virüs pandemisi sürecinde Bursa'da sosyal koruma kalkanı kapsamında 365 bin çalışana 1 milyar lira destek verdiklerini belirterek, "Halen başvurusu olan firmalar var. Bursa'da işsiz sayısı düşüyor. İstihdamı koruyoruz. Ayrıca işbaşı eğitim programlarımız devam ediyor. Kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülere de hibe veriyoruz" dedi.


Feyzullah Eren Türkmen, pandemi sürecinde işverenlerin kısa çalışma taleplerini elektronik ortamda kabul ettiklerini, İşkur Bursa Müdürlüğü'nün 297 personel ile canla başla çalıştığını belirterek, "Virüs ile ilgili sadece İnegöl'de sıkıntı yaşadık. Diğer birimlerde sıkıntı olmadı. İnegöl'e de anında müdahale ederek kimsenin mağdur olmamasını sağladık. Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda personelimiz uzaktan çalıştı. Sistem ona göre entegre edildi. Evinde bilgisayarı olmayan personele de teknik imkan sağlandı. İşçi ya da işverenlerimizin mağdur olmaması için 200 personelimiz ödeme grubunda görev yaptı" dedi.


İşkur'un 3 ay boyunca işçi ve işverene destek sağladığını hatırlatan Türkmen, "İşverenlerin beyanlarına göre, çalışanlar için kısa çalışma ödeneklerini 3 ay boyunca ödüyoruz. Türkiye genelinde sosyal koruma kalkanı adı altında 10,5 milyar lira ödeme yapıldı. Bunun yaklaşık 10'da biri Bursa'da ödendi. Bursa'da kısa çalışma ödeneği kapsamında 257 bin 285 kişiye ödeme yapıldı. 73 bin 919 kişiye nakti ücret desteği sağlandı. 34 bin 230 kişiye de işsizlik ödeneği ödemesi yapıldı. Bursa'da toplamda 365 bin kişiye 999 milyon 223 bin lira ödeme yapıldı. Bugün itibariyle halen başvurusu olan firmalar var. Onları da değerlendiriyoruz" dedi.


Bursa'da en çok aranan meslekler


Bursa'da işsizlik rakamının Türkiye ortalamasının 2,2 puan altında olduğunu hatırlatan Türkmen, "İşsiz sayımız düşüyor. Destek paketleriyle istihdam korundu. İşsiz sayısında da bir miktar düşme var. 10 senedir hemen hemen Bursa'da aranan meslekler belli. En çok makineci, dokuma makinesi operatörü, iş makinesi ve forklift operatörü, gazaltı kaynakçısı, garson, plastik enjeksiyon üretim elemanı, genel beden işçisi, şoför, yük taşıma personeli, temizlik görevlisi aranıyor. Aranan mesleklerle ilgili eğitim programı düzenliyoruz. Eğitim programlarını açık iş talebine yönelik yapıyoruz. Aktif iş gücü programları düzenliyoruz. İş başı eğitim programlarımız devam ediyor. Müracaatları kabul edip hızlı şekilde sonuçlandırıyoruz. İstihdama katkı sağlıyoruz. İşi yaparken öğrenme programında en az 1 ay işsiz olma şartı var. Kişinin kuruma kayıtlı olması gerekiyor. Kurumdan yasaklı yaptırım olmaması gerekiyor. İşyeri açısından da en az 2 çalışanı olması gerekiyor. Bunlara da 3 ay ile 9 ay arasında destek veriyoruz" diye konuştu.


Kendi işini kurmak isteyen engelli ve hükümlülere 65 bin lira destek


İşkur İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlülerle ilgili hibe destek programının açıklandığını da kaydederek, "8 Haziran'da başvurular başladı. 17 Temmuz'da sona erecek. 65 bin liraya kadar iş kurma desteği veriyoruz. Karşılıksız hibe olacak. Bu kişiler projeyi rehberindeki formlara uygun olarak bize sunacak. Girişimcilik eğitim programına katılmış ve mezun olması gerekiyor. Kuracağı meslekle ilgili tecrübesi ve mesleki belgesi olması gerekiyor. Şu dönemde kırsala yönelik talepler var. Kırsaldaki talepleri kısa sürede değerlendirip sonuçlandırıyoruz" diye konuştu.


Türkmen, pandemi sürecindeki desteklerle ilgili suistimal ve şikayetlerin, denetleme işlemlerinin de Rehberlik ve Teftiş Grup Başkanlığı tarafından yapıldığını, vatandaşların ihbar ve şikayetleri oraya yapması gerektiğini kaydederek, planlama dahilinde pandemi sonrası denetlemelerin başlayacağını sözlerine ekledi. - BURSA

İŞKUR, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde İşkur'dan Bursa'da 365 bin çalışana 1 milyarlık destek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini uyardı: Kıdem tazminatı düzenlemesi için anlaşın Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Seyahat ve konaklama harcamalarındaki taksit sayısı 18 aya çıkarıldı Türkiye Varlık Fonu, Turkcell'de yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedar oldu Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Koronavirüse rağmen Ümraniye, Sultangazi ve Beylikdüzü'nde konut satışları patladı Evinde plastik şeritlerden çanta üretip 6 ülkeye satıyor Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti         
16:49
Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu Theo Hernandez gönlünü dövmeli güzele kaptırdı         
16:48
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 379 bin 500 liraya geriledi         
16:43
5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı         
16:41
Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu         
16:36
Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et         
16:27
Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz         
16:18
Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu Kaybolan oğlunun gölete düştüğünü sanıp suya giren baba boğuldu         
16:07
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikopter pilotunun ihmali ortaya çıktı         
15:58
Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler         
15:58
Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada Oyun oynayan 3 yaşındaki çocuğa, otomobilin çarpma anı kamerada         
15:48
Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın Parkta oturan 65 yaş üstü iki amcanın "Niye bakıyorsun?" kavgası kanlı bitti         
15:42
İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı İngiltere Merkez Bankası faizi sabit tuttu varlık alım programını artırdı         
15:41
Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı         
15:34
Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı         
15:25
Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek Emlak müşavirliği yasasıyla başkasının evini satmak isteyenlere 30 bin TL ceza kesilecek         
15:24
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı         
15:22
Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında         
15:22
Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı Hazal Kaya'nın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı         
15:17
AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi AK Partili Dağ: İzmir'de yakalanan DHKP/C'nin 'kasası' CHP'nin eski yöneticisi         
15:14
Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası Son dakika: Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlere 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası         
15:12
Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı Merkez Bankası'nın altın rezervleri yıl sonuna göre yüzde 50 arttı         
14:59
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin         
14:57
Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek Kasığında yırtık tespit edilen Nwakaeme en az 1 ay forma giyemeyecek         
14:56
UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi UEFA, koronavirüs salgını nedeniyle Finansal Fair-Play değerlendirmelerini bir yıl erteledi         
14:53
Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış         
14:47
Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu         
14:28
Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı Öğrencilerin koronavirüs gölgesinde gireceği LGS'de uygulanacak yeni kurallar anlatıldı         
14:19
Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı Korku dolu anlar kamerada! Sele kapılan talihsiz kadın, son anda kurtarıldı         
14:18
Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 17:21:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde İşkur'dan Bursa'da 365 bin çalışana 1 milyarlık destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]