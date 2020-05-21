Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı - Son Dakika

Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı

İRAN'a sınırı bulunan Van, her yıl Afganistan ve Pakistan'dan yola çıkıp kaçak yolla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan binlerce göçmen için önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor.

Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı, System.String[]

İRAN'a sınırı bulunan Van, her yıl Afganistan ve Pakistan'dan yola çıkıp kaçak yolla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan binlerce göçmen için önemli bir geçiş noktasını oluşturuyor. Kaçak göçmenlerin geçişi her yıl katlanarak artarken, ilk defa koronavirüs nedeniyle kaçak göçmenlerin sayısında düşüşe geçildi ve Nisan ayı da en düşük sayı olarak tarihe geçti.

Türkiye, Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması nedeniyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergah olarak kullanılıyor. İran'a uzun bir sınırı olan Van ise önemli kavşak noktaları arasında yer alıyor. Zor ve dağlık alanların hakim olduğu bölgede kaçak göçmenler kimi zaman göçmen kaçakçıları tarafından yarı yolda bırakılıyor, kimi zaman da soğuk hava koşullarına dayanamayarak hayatını kaybediyor. Donarak hayatını kaybeden kaçak gömenlerin cesetleri bazen karların erimesiyle ortaya çıkıyor. Jandarma ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve alınan yoğun güvenlik önlemleri ile birlikte her yıl binlerce kaçak göçmen yakalanıyor. Alınan tüm önlemlere rağmen İran'a en uzun sınır hattına sahip olan Van'da her yıl binlerce kaçak göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalanıyor. Düzensiz göçmenler sadece sınırlarda değil, şehir merkezinde veya yapılan yol kontrollerinde araçlarda yakalanıyor. Van'da 2018 yılında 23 bin 804 düzensiz göçmen ile 537 organizatör, 2019 yılında ise 40 bin 193 düzensiz göçmen yakalandı.

Her yıl sayısı artan kaçak göçmenlerle ilgili 2019 yılı verilerindeki artışı da dikkat çekti. Bilim insanlarının da öngörüsü 2020 yılında düzensiz göçmen sayısının aratacağı yönündeydi ve yılın ilk 3 ayında o hareketlilik yoğun kar yağışına rağmen gözle görülür şekilde arttı. Mart ayına kadar düzensiz göçmenlerin geçişi, 2019 yılının ilk 3 ayında 2 bin 500 iken bu sene yine ilk 3 ayda 2 bin 800 olarak gerçekleşti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez özellikle geçtiğimiz yıl Van'da çok ciddi göçmen hareketliliğinin yaşandığını söyledi. Van'da yıl boyu 90 bin kaçak göçmenle muhatap olduklarını anlatan Vali Bilmez, bunun büyük bir kısmının sınırda engellenip, yüzde 50'ye yakının da iç bölgelerde yakalanıp işlem yapıldığını söyledi.

NİSAN AYINDA TARİH YAZILDI

Bu yılın ilk 3 ayında da göçmen hareketliliğinin çok fazla olduğunu kaydeden Vali Bilmez, bu yıl Nisan ayında kaçak göçmen sayısının 200'e düştüğünü söyledi. Vali Bilmez, " 2014-2015 yılından bu yana göçmen hareketliliğinde Afganistan ve Pakistan'daki gelişmelere bağlı olarak ciddi bir artış vardı. Her yıl da bu artış devam ediyor. Ama Nisan ayından bu yana da tarihinin en düşük seviyesine düştü. Burada alınan tedbirlerin etkisi kadar pandeminin de ciddi anlamda rolü olduğunu değerlendiriyoruz. Geçen sene yine o ilk 3 ayda iç bölgelerde yakalanan göçmen sayımız 2 bin 500 civarındayken bu sene 2 bin 800 civarında yakalandı. Ama Nisan ayına geldiğimizde ise bu oran birden düştü. Geçen sene Nisan ayında yakaladığımız 2 bin 500 göçmen var iken bu sene bu rakam 200'e düştü. Yani Nisan ayından beri göçmen hareketliliğinde ciddi bir azalma görüyoruz" dedi.

İNSAN KAÇAKÇILARI PANDEMİ İLE BİRLİKTE UZAKLAŞTI

Pandemi süreci ile birlikte sınırlarda da olağanüstü önlemler alındı. Sınırlarda ciddi tedbirler alındığını anlatan Vali Bilmez, "Askeri birlikler 24 saat esasına göre devriye gezmekte, askeri bölgenin dışındaki hatta jandarma, emniyet, komando ve özel harekat ekipleri ve köy korucuları devriye gezmektedir. Vatandaşımız da Nisan ayından beri göçmenlerle olan temasını minimum düzeye indirdi. Hatta insan kaçakçılığını yapan insanların da bu işten uzaklaştığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. O yüzden geri gönderme merkezimizde diğer zamanlarda bine yakın insan kalırken şu an kalan kişi sayısı 50'nin altında" dedi.

VATANDAŞLARIMIZ GÖÇMENLERDEN UZAK DURSUNLAR

Bu süreçte yakalanan her göçmenin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ve Türkiye'de ilk kez Van'da yapılan bir merkez olan ön kabul merkezinde 14 gün gözlem altında tutulduğunu anlatan Vali Bilmez, "Yakalanan düzensiz göçmenleri sağlık taramasından geçiriyoruz. Bunların arasından şüpheli vakalarımız oldu fakat şu ana kadar göçmenlerden pozitif vakamız olmadı. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. O yüzden vatandaşlarımızın göçmenlerden uzak durması gerekiyor. Çünkü bunlar bölge bölge dolaşıp geliyorlar ve İran'da da bu vakaların yaygın olduğunu biliyoruz. Pandemi ile ilgili İran'da vakalar tespit edilir edilmez biz Van'daki tüm kurumlarımızla hemen koordine olup üst düzeyde tedbirlerimizi aldık. Göçmenlerle muhatap olabilecek askeri, polisi eğitimden geçirdik. Çok ciddi önlemler aldık" diye konuştu.


Afganistan, Pakistan, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 08:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı - Son Dakika

Son Dakika

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor? 46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı Survivor'da Ünlüler ve Gönüllüler takımının kampları birleşti! Yunus Emre, odunlarla kendi sınırını çizdi Bu haline hayran olacaksınız! Yeşilçam'ın Sultan'ı tazecik bir çiçek Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu Husumetli 3 kişi, kadın çağırdıkları günlük kiralık dairede karşılaşınca silahlar konuştu         
13:32
Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti Jırki aşiretinin lideri Mehmet Adıyaman vefat etti         
13:24
Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı Günde 35 bin hastaya hizmet verecek Başakşehir Şehir Hastanesi, hizmete açıldı         
13:20
Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi         
12:59
Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü         
12:37
Salgının Salgının "sıfır noktası" olan Wuhan'da vahşi hayvan yemek resmen yasaklandı         
12:33
Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı Hastanenin ilgilenmediği korona hastası, tuz ruhu içip kendini astı         
12:30
Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han Muhabbetin nefis kokulu içeceği kahvenin dünyadaki ilk mekanı: Kiva Han         
12:25
Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı         
12:17
Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor         
12:12
Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim Adnan Polat, 23.6 milyon TL dolandırıldığını doğruladı: Konuyu Türk adaletine intikal ettirdim         
12:11
Müteahhit, Müteahhit, "Özel mülküm" diyerek ilçenin en işlek kavşağını trafiğe kapattı         
12:00
Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı Boğaz'da şaşkına çeviren görüntü! Denizin yüzeyi komple balıkla kaplandı         
11:59
Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı Anne, çocuğunun eşofmanı yerine 2 bin lirayı geri dönüşüm kutusuna attı         
11:41
İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı İtalyan basını, Balotelli transferinde Galatasaray'ın avantajlı olduğunu yazdı         
11:41
60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak 60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak         
11:38
Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak Diyanet'ten bayram namazı açıklaması: Koronavirüs sebebiyle camilerde bayram namazı kılınmayacak         
11:35
Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti Üçüncü kattan inerken tutunduğu halat kopan hırsız hayatını kaybetti         
11:32
Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı Frederic Kanoute, 700 yıldır cami olmayan Sevilla şehrine cami yaptırmak için 1 milyon dolar bağış topladı         
11:31
Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti         
11:24
İki kişi Taksim'de kendilerini İki kişi Taksim'de kendilerini "polis" diye tanıtıp İranlı turisti gasp etti         
11:21
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 30'a yükseldi         
11:21
Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı Tersanedeki işçinin hayatını kaybettiği anlar kameraya yansıdı         
11:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 15:04:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde kaçak göçmen sayısında rekor düşüş yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]