Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi - Son Dakika

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi

31.03.2021 02:57

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi Van Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor Van'da pandemi nedeniyle sık sık evden çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan kadınlar, büyükşehir belediyesinin açtığı salon sporları kursuna büyük ilgi gösteriyor.

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi

Van Büyükşehir Belediyesinin spor kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

VAN - Van'da pandemi nedeniyle sık sık evden çıkamayan ve sosyal aktiviteleri kısıtlanan kadınlar, büyükşehir belediyesinin açtığı salon sporları kursuna büyük ilgi gösteriyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Kadın ve Aile Merkezinde kadınlar için açtığı aerobik, fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi kurslar ilgi görüyor. Spor hocaları tarafından verilen kursa gelen kadınlar, merkez bünyesindeki diyetisyenden dengeli ve sağlıklı beslenmek için bilgi alırken çocuklarını da kreşe bırakabiliyor.

Pandemi nedeniyle uzun zamandır evden çıkamadığını belirten Nazlı Yıldız, "Van Büyükşehir Belediyesine böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem de sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz. 6 ayda hocalarımızın sayesinde 11 kilo verdim. Çok mutluyum" dedi.

Spor kurslarına kadınların büyük ilgi duyduğunu belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Sabah, öğleden sonra, çalışan kadınlarımız için de saat 17.00'den sonra ve hafta sonları kurslarımız var. Spora gelen kadınların rahat edebilmesi ve çocuklarını da güvenilir bir yere emanet etmeleri için yaşam merkezimizde kreşimiz bulunuyor. Yine kadınlarımızın sağlıklı spor yapmaları ve kilo vermeleri içinde diyetisyenimiz ile destek veriyoruz. Genellikle kursa gelenler daha çok burayı kilo vermek için tercih ediyorlar. Kadınlar hocalarımızın nezaretinde pandemi kuralları çerçevesinde fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi salon sporları yapıyor. Sporun yanında hem de sosyalleşiyorlar" ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi
Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi

Pandemi, Fitnes, Boks, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi sürecinde kadınlar spora yöneldi - Son Dakika


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