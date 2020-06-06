Pandemi sürecinde konserve tüketimi arttı - Son Dakika

Pandemi sürecinde konserve tüketimi arttı

Vatandaşlar pandemi sürecinde açıkta satılan gıda yerine konserve ve kapalı gıdaları tercih ediyor

BURSA - Bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde vatandaşlar açıkta satılan gıdalardan çok konserve ve paketli ürünleri tercih ediyor.

Türkiye'de pandemi süresince bir çok işletme kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Açıkta üretim yapan gıda firmaları sadece paket servisi vatandaşlara hizmete bulundu. Bu süreçte bir çok vatandaş sağlıklı beslenebilmek için açıkta satılan gıdadan çok konserve ve paketlenmiş ürünleri tercih etti.

Pandemi sürecinde vatandaşların açıkta satılan yiyeceklerden daha çok kapalı ve konserve ürünlerine rağbet ettiklerini ve pandemi sürecinde de bir çok vatandaşın gıda ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Gıda Mühendisi Lütfü Çakır "Pandemi süresince insanlarda tedirginlik oluştu. Bizimde burada açıkta olan gıdalarla aramızdaki fark ise, tüm teneke içerisindeki ürünlerimizi ısıya tabi tutmamız. Yüz derecelik sıcaklıkta kaynatarak pastörize ediyoruz. Bu işlemden sonra herhangi bir virüs, bakteri, mantar gibi mikroplar ürünlerin üzerinde kalmamakta. Bu şekilde de daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü ürünler elde etmekteyiz" dedi.