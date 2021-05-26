Pandemi sürecinde Mudanyalı esnafa 62 milyon kredi desteği - Son Dakika

Pandemi sürecinde Mudanyalı esnafa 62 milyon kredi desteği

26.05.2021 10:43
Pandemi sürecinde Mudanyalı esnafa 62 milyon kredi desteği, System.String[]

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan ve Yönetim Kurulu Halk Bankasının 83. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mudanya Şube Müdürü Fatih Ergen'i ziyaret etti.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan ve Yönetim Kurulu Halk Bankasının 83. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mudanya Şube Müdürü Fatih Ergen'i ziyaret etti. Kooperatif Başkanı İlhan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada pandemi dönemi dağıtılan kredi miktarını da açıkladı.

Halk Bankası Mudanya Şube Müdürü Fatih Ergen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Halk Bankası'nın kuruluş amacına uygun olarak her zaman Esnaf ve Sanatkarın yanında olduğunu vurguladı. Başkan İlhan ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Biz Esnaf teşkilatları olarak çok büyük bir aileyiz. Bu ailemizin bir parçası olan Halk Bankası'nın 83. Kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mudanya Halk Bankası şubesini ziyaret ettik. Bu ziyarette esnafımızın ekonomik durumlarıyla ilgili istişarelerde bulunduk, esnafımıza verdikleri destek ve özverili çalışmalarından dolayı Başta Şube Müdürü Sayın Fatih Ergen olmak üzere tüm şube personeline teşekkür ederek yıl dönümlerini kutladık." dedi.

"Pandemi sürecinde 62 milyon 693 bin TL kredi kullandırdık"

Kooperatif Başkanı Tahammül İlhan, "Dünya geneli ile birlikte ülkemizi de olumsuz etkileyen korona virüs salgınının ekonomik etkilerini yaşanmadan önce kooperatifimiz esnafımızın almış olduğu kredi taksitlerini geri ödemesiyle oluşan kaynaktan tekraren kredi ihtiyacı duyan esnaflarımıza geri dönüş yaparak kredi verirdik. Yaşadığımız korona virüs küresel salgınında devletimiz esnafımızın kredi geri ödemelerini ötelediği için esnafımıza dağıttığımız kredilerden kooperatifimize geri ödeme olmadı. Ödeme olmayınca mecburen biz kredi ihtiyacı devam eden esnafımız için gerekli olan plansmanı devletimizden istemek zorunda kaldık. Başta Bölge Birliği Başkanımız Bahri Şarlı olmak üzere devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Esnafımızın ihtiyacı olan tüm plansmanı talep ettiğimizde kooperatifimize yolladılar. Bu süreçte her zaman esnafımızın yanında olduk ve kooperatifimiz bünyesinde ki 854 esnafımıza 62 milyon 693 bin lira kredi kullandırdık" diye konuştu.

"Sadece işimize odaklandık"

Korona virüs salgınının insanları derinden etkilediği ve dikkat çekici sayıda can kayıplarının yaşandığı süreçte sadece işlerine odaklandıklarını vurgulayan Başkan Tahammül İlhan, "Yaşanan pandemi döneminde sadece işimize odaklandık. Bu pandemi döneminde esnafımızı ayakta tutmak için yine personelimizi dönüşümlü ve evden çalışma ile salgından koruyup kooperatifimizin kapısını açık tutmak için mücadele verdik, gayret gösterdik ve gösteriyoruz. Esnafımızı yalnız bırakmadığı için devletimize sonsuz teşekkür ediyor, esnafımıza saygılar sunuyor pandemi sürecini birlik ve beraberlik içinde aşacağımıza inanıyorum" dedi. - BURSA

Pandemi sürecinde Mudanyalı esnafa 62 milyon kredi desteği
Pandemi sürecinde Mudanyalı esnafa 62 milyon kredi desteği

Pandemi, Mudanya, Esnaf, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde Mudanyalı esnafa 62 milyon kredi desteği - Son Dakika Ekonomi


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