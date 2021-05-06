Pandemi sürecinde öğrencilere su tasarrufu bilinci aşılanıyor - Son Dakika

Eğitimler, içinde bulunan pandemi süreci nedeniyle online platformlardan gerçekleştirilmeye başlandı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemlerde yaşanan kuraklık ve bu duruma nasıl engel olunabileceğini anlatmak amacıyla, 2018 yılından bu yana 10 bin öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdi. İçinde bulunulan pandemi süreci nedeniyle yüz yüze eğitimlere devam edilemediğini ifade eden Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle online platformlardan öğrencilere ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim vermeye devam ettiklerini söyledi. Online eğitime katılan Talip Akbaş, "Son dönemlerde yaşanan kuraklık sebebiyle ilimiz genelinde bu güne kadar 10 bin öğrenciye ulaşarak su tasarrufu konusunda eğitim verdik. Çocuklarımıza erken yaşlarda verdiğimiz bu eğitimin, ilerleyen yıllarda etkisini göstereceğini tahmin ediyoruz. Pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze devam ettiremediğimiz bu eğitime arkadaşlarımız online olarak devam ediyorlar. Daha fazla sayıda öğrenciye ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.