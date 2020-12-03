"Pandemi sürecinde online iletişimi asla kesmeyin" - Son Dakika

"Pandemi sürecinde online iletişimi asla kesmeyin"

03.12.2020 13:35

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, "Koronovirüsün halen kesinleşmiş bir tedavisinin olmaması ve süreçle ilgili belirsizliklerin devam etmesinin insanlarda korku, kaygı, mutsuzluk, öfke gibi duyguların oluşmasına neden olmakta.

Beykent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, "Koronovirüsün halen kesinleşmiş bir tedavisinin olmaması ve süreçle ilgili belirsizliklerin devam etmesinin insanlarda korku, kaygı, mutsuzluk, öfke gibi duyguların oluşmasına neden olmakta. Salgın sürecinde depresyon, kaygı bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu görülebilir" dedi.

"TAKINTILI DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ"

Bu rahatsızlığın obsesyon ve kompulsiyonların eşlik ettiği ruhsal bir hastalık olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Ali Dayi, "Obsesyon, kişinin saçma ya da mantıksız bulduğu ancak sürekli olarak zihnini meşgul eden düşünce ya da dürtüler olarak tanımlanmaktadır. Kompulsiyon ise obsesyonların neden olduğu kaygıyı azaltmaya yönelik tekrarlayıcı davranış ve zihinsel eylemlerden oluşmaktadır. Obsesif kompulsif bozuklukta bulaşma/hastalık obsesyonu ve temizlik kompulsiyonu, kuşku obsesyonu ve kontrol kompulsiyonu, simetri ve düzen obsesyonu ve kompulsiyonu, cinsel obsesyonlar ve dinsel obsesyonlar bulunabilir" ifadelerini kullandı.

"SALGIN SÜRECİNDE KAYGI ARTIŞI OLABİLİR"

Özellikle bedenine veya kıyafetlerine bakteri/virüs, kir, idrar gibi vücut salgıları veya kimyasal maddelerin bulaştığına dair obsesyonu olan kişilerin bu dönemde, şüpheli temas olmasa bile virüs bulaştığına dair yoğun kaygı taşıdığına dikkat çeken Ali Dayi, "El yıkama gibi temizlik kompulsiyonlarına ayrılan zamanda artışlar olabilir. Obsesif kompulsif bozukluk tanısı olan kişilerin bir kısmının, virüsün kendilerine bulaşmasından dolayı kaygı duyarken, bir kısmının da virüsü başkasına bulaştırmaktan dolayı yoğun bir endişe hissettiğine vurgu yapan Dr. Dayi, "Ayrıca el yıkama sürelerinin 20 saniyenin çok üstünde olmasının veya günün büyük bir kısmını temizlik kompulsiyonlarına ayırmalarının koronavirüsün bulaşma ihtimalini öne sürerek normalleştirebilir ve bu yaklaşım obsesif kompulsif bozukluk tedavisine olumsuz olarak yansıyabilir" dedi.

"FİZİKSEL MESAFELER İLETİŞİME ENGEL DEĞİLDİR"

Uzman Psikiyatrist Dr. Ali Dayi, obsesif kompulsif bozukluğu olan kişiler için şu önerilerde bulundu:

Mevcut tedavilerinizi aksatmayınız: Psikiyatri hekimi tarafından önerilmiş olan ilaçlarınızı düzenli olarak kullanmaya devam edin. Ayrıca tedavinizi düzenleyen hekim ile görüşmelerinizi belirlenen aralıklarla sürdürün. Klinik görüşme yüz yüze yapılamaz ise internet tabanlı uygulamalar kullanılarak bu görüşmeler yapılabilir.

Koronavirüs ile ilgili doğru bilgilere ulaşın: Bu amaçla her gün bir kez olmak şartıyla koronavirüsün bulaşma, korunma ve tedavi süreciyle ilgili güncellemeleri takip edin. Virüsle ilgili bilgileri Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Sağlık Bakanlığı veya Türk Tabipler Birliği gibi güvenilir kaynaklardan edinmeye çalışın. Bunun dışında günlük vaka sayıları, ölüm sayıları gibi bilgilere maruz kalmamaya dikkat edin.

Koronavirüs tanısı aldıysanız, tedavi amaçlı size verilen ilaçları, OKB tedavinizi düzenleyen psikiyatri hekimine bildiriniz.

Kaygıyı azaltmaya yönelik sigara, alkol veya madde kullanımından uzak durun: Akciğerlerinizin ve bağışıklık sisteminin sağlığı için sigarayı bırakın. Alkol kullanımını sınırlayın.

Beslenme, egzersiz ve uyku düzenine dikkat edin. Kaygı ile başa çıkmak için gevşeme (kas ve nefes egzersizleri) egzersizleri yapabilirsiniz. Kas gevşeme ve nefes egzersizi videosuna Türkiye Psikiyatri Derneğinin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kişiler arası iletişimi aksatmayın: Akraba ve arkadaşlarla telefon ve/veya online görüntülü görüşme ile iletişime devam edin. Fiziksel mesafeler iletişime engel değildir.

Pandemi sürecinde online iletişimi asla kesmeyin

Psikiyatri bölümü, Koronavirüs, Obsesyonlar, Kaygı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Pandemi sürecinde online iletişimi asla kesmeyin' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Maradona'ya adadığı gol sonrası Messi'ye ceza geldi Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil Gizemi çözülemeyen metal monolit bu kez de Kaliforniya'da bulundu Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu Bankayı soymak istedi, pişman olup polise teslim oldu Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu 2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki ifadeleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı         
14:08
Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti         
13:36
Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor         
12:58
"50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir         
12:21
Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit Son Dakika! Kahramanmaraş'ta otele baskın yapan polisle şüpheli arasında çatışma çıktı: 1 polis yaralı, 1 polis şehit         
11:54
Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak Adalet geç de olsa yerini buldu! Ömründen çalınan 4 yıl için 155 bin lira tazminat alacak         
11:49
Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi Hiç gitmediği İstanbul'da, otoyol geçiş cezası yedi         
11:36
Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı Turistlerin çekildiği sahillerde yunuslardan görsel şov! Vatandaşlar telefonlara sarıldı         
11:03
Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı         
10:52
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz açıkladı! 14 günlük karantina süresi 21 güne çıkabilir         
10:34
Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış         
10:30
Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı Karlar üzerinde mayolu pozlar veren Defne Samyeli, fit vücuduyla göz kamaştırdı         
10:04
Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen sprey geliştirildi Üniversitelerin ortak çalışması sonuç verdi! Koronanın buruna girmesini engelleyen sprey geliştirildi         
09:55
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek         
09:54
Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti Sokak ortasında çığlık çığlığa kendini yerlere atan kadın görüntülerle ilgili harekete geçti         
09:10
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 14:33:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Pandemi sürecinde online iletişimi asla kesmeyin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei