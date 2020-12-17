Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü - Son Dakika

Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü

17.12.2020 09:27
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü, System.String[]

Yaklaşık 10 aydır süren pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgam suyu ihracatı yüzde 30 arttı.

Yaklaşık 10 aydır süren pandemi döneminde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgam suyu ihracatı yüzde 30 arttı. Adana Şalgam Üreticileri Derneği (ŞalgamDer) Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas, Türkiye genelinde de bu yıl pazarın yüzde 42 büyüdüğünü söyleyerek, "Şuanda 46 ülkeye ulaştık. 2021 yılı hedefimiz 50-60 ülkeye şalgam göndermek" dedi.

Avrupa başta olmak üzere 46 ülkeye ihraç edilen şalgam suyu, tüm dünyayı etkileyen korona virüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve aromasıyla sofralarda en çok tercih edilen içecekler arasında yer alıyor. Şalgamcılar ise hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen yoğun talepten dolayı memnun. Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen şalgam, kent ve ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Yıllık üretilen 60 milyon litre şalgam suyunun 18 milyon litresi 46 ülkeye ihraç ediliyor.

"Satışlardan inanılmaz derecede memnunuz"

ŞalgamDer Yönetim Kurulu Başkanı Selahaddin Nas ise konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Şalgam suyu ihracatının geçen yıla oranla yüzde 30 büyüdüğünü söyleyen Nas, "Korona virüsün ardından insanlar sağlıklı içeceklere yöneldi. Şalgam da bunlardan bir tanesi. Bizim milli içeceğimiz aslında. Dünyada bu şalgamı bizden başka üretebilen bir ülkede yok. Çok sağlıklı bir içecek. Özellikle bizim ülkemizde korona virüs nedeniyle pazar yüzde 42 büyüdü. İhracatta da yüzde 30 büyüdük. Biz satışlardan inanılmaz derecede memnunuz. İnşallah çok daha iyi yerlere gidecek" diye konuştu.

"İnsanlar hep sağlıklı içeceklere yöneliyor"

Sokağa çıkma kısıtlamalarında da şalgamcıların işlerinin başında olduğunu söyleyen Nas, "Bizler mesai bile yapıyoruz. Bu kısıtlamalar bizlerin önünde açtı. İnsanlar dediğim gibi hep sağlıklı içeceklere yöneliyor. Türkiye'de yaklaşık 60 milyon litre üretimin 18 milyonu yurt dışına gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Bu süreçte insanlar faydaları gördü"

Şalgamın özelliklerini de anlatan Selahaddin Nas, "Şalgam, vücuttaki bağışıklık sistemini kolaylaştırıyor. Antioksidan özelliği var. İnsan sağlığını koruyor. Yıllardır şalgamın faydaları anlatılırdı zaten bu süreçte insanlar da bu faydaları gördü. E-ticaret ile de satış yapıyoruz ve inanılmaz talep var. Çok memnunuz" dedi.

"İnşallah talepleri arttıracağız"

En çok Avrupa ülkelerinin şalgamı istediğini belirten ŞalgamDer Başkanı Nas, " Almanya, İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda şalgamı istiyor. Amerika ve Kanada'ya da gönderiyoruz. Uzak Doğu ülkeleri Çin ve Japonya'ya da şalgam gönderiyoruz ancak onlarda talep istediğimiz seviyeye gelmedi. O bizim biraz oraya gidip gelmemizle alakalı olacak. Gidip geldikçe inşallah talepleri arttıracağız" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz 50-60 ülkeye şalgam göndermek"

Pandemi süreci bittikten sonra şalgamın tanıtımı içinde yurt dışı seyahatlerini arttıracağını kaydeden Nas, "Fuarlar aslında bizim için çok ön planda. Devletin teşvikiyle bizim önümüzü açan çok pozisyon oldu. Japonya veya Çin'de ki de dahil olmak üzere bütün fuarlara katılıyoruz. Pandemi bitince yurt dışında daha çok ülkeye gitmek için çaba göstereceğiz. Sektör olarak şuanda 46 ülkeye ulaştık. 2021 yılı hedefimiz 50-60 ülkeye şalgam göndermek" diye konuştu. - ADANA

Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü
Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü

Yönetim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde şalgam sektörü yüzde 42 büyüdü - Son Dakika Ekonomi


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