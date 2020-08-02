Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor - Son Dakika
Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokak hayvanlarından görüntüler Evelyn Manrique ile röportaj María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sokak hayvanlarından görüntüler
Evelyn Manrique ile röportaj
María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.
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2.08.2020 21:32:03. #1.13#
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