Pandemi sürecinde sokak hayvanları besleniyor - Son Dakika

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Sokak hayvanlarından görüntüler

Evelyn Manrique ile röportaj

María Chávez ile röportaj BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da pandemi sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için uygun yerlere yem ve mama bırakılıyor.