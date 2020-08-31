Pandemi sürecinde sosyal medyayı uzmanı anlattı - Son Dakika

Koronavirüs (Covid – 19) sebebiyle sosyal medya kullanım oranı artarken, dijital mecraların kullanımının püf noktalarını uzmanı anlattı. Ailesiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tolunay Topal, sosyal medyanın hem faydalarından hem de zararlarından bahsetti.

Koronavirüs (Covid – 19) salgını sebebiyle Türkiye'de Mart ayında başlayan süreçle birlikte milyonlarca insan evlerinde kaldı. Bu süreçte sosyal medya ile dijital mecralara giriş oranları iki katına çıktı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile binlerce kişinin takip ettiği Tolunay Topal, sosyal medyanın nasıl kullanılması gerektiğini anlattı. 2015 yılında evlenen Tolunay ve İlayda Topal çifti, aile paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyanın tüm imkanlarından yararlanan çift, bu konuda takipçilerine sosyal medyanın nasıl kullanılacağı ile ilgili tüyolar da veriyor.

Sosyal medya ve elektronik iletişim araçlarının günümüzde çok fazla yaygınlaştığını ifade eden Tolunay Topal, "Sosyal medyanın faydalarını bilmek ve bunu iyi kullanmak gerekiyor. Sosyal medyanın kullanıcıya sağladığı avantajlar çok iyi bilinmeli. Bu mecrada insanlar kendilerini geliştirmeli. Salgın süresince birçok insan etkilendi ve evde kaldı. Bu süreçte internette bolca zaman geçirdik. Sosyal medya kullanıcıları için, sosyal medya ünlüleri çeşitli önerilerde bulundu" dedi.

Kullanıcıların telefonda sadece takılmak yerine çeşitli aktiviteler yapması ve karantina süresinde bu zamanı iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade eden sosyal medya fenomeni Tolunay Topal, "Pandemi ile beraber yeni dünya düzeni ve dijitalleşmede büyük bir adım atıldı. Bundan dolayı insanların interneti ve sosyal medyayı daha iyi kullanmaları gerek. Sosyal medya kullanıcıları sosyal medyadan yemek yapmayı öğrenebilir, bu mecrada çeşitli paylaşımlar yapabilir, kişisel gelişim videoları izleyerek kendini geliştirebilir" diye konuştu.

Salgın sürecinde birçok şarkıcının sosyal medya üzerinden konser verdiğini belirten Topal, "Yazılı birçok mecra da internet ortamına taşındı. Bununla beraber internetin önemini bir kez daha çok iyi anladık. Öncelikle kullanıcılar paylaşımlarını kaliteli bir şekilde yapmalı. Sosyal medya kullanırken vandallığa karşı da dikkatli olunması gerekiyor" şeklinde konuştu.

(İHA)