Pandemi sürecinde sürüngen beyin devrede - Son Dakika

Pandemi sürecinde sürüngen beyin devrede

Yeni tip korona virüsle mücadelede Kuantum Araştırma'nın yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 50'si normalleşme sonrası berber ve kuaförlere gideceğini açıkladı.

Pandemi sürecinde sürüngen beyin devrede, System.String[]

Yeni tip korona virüsle mücadelede Kuantum Araştırma'nın yaptığı araştırmaya katılanların yüzde 50'si normalleşme sonrası berber ve kuaförlere gideceğini açıkladı. Yüzde 35'lik kısım gitmeyeceğini belirtirken, yüzde 15'lik kesim ise kararsız tutum sergiledi.


İlk kez 2019 Aralık ayında Çin'de görülen Corona virüs (Covid-19), hızlı bir şeklide tüm dünyayı etkisi altına aldı. 11 Mart 2020'de ülkemizde de ilk vakanın açıklanması ile birlikte bizler de sürecin bir parçası haline geldik. Bugüne kadar toplamda 252.000'den fazla ölümün gerçekleştiği bu salgın, başta sağlık, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sosyal hayat olmak üzere pek çok alanda etkisini göstermiş durumda. "Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde 600 katılımcı ile yapılan çalışmada katılımcıların normalleşme sürecinde daha önce belli periyotler ile gittikleri kuaför ve berberlere gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyecekleri incelendi.


Yapılan çalışmada yüzde 35'lik kesim, kuaförler ve berberlere gitmeyeceğini belirtirken katılımcıların yüzde 50'si gidecekleri yönünde görüş bilidirdi. Yüzde 15'lik kesim ise kararsız bir tutum sergiledi. Kuantum Araştırma'dan Volkan Kılıç, normalleşme sürecindeki etkilere şöyle değindi:


"Normalleşme sürecinde bu etkilerin kalıcı olmasını ve insanların bundan sonraki tutum ve davranışlarında da kalıcı etkiler bırakmasını beklemekteyiz. Kuantum Araştırma olarak yapmış olduğumuz çalışmalar da gösteriyor ki; mevcut salgından ötürü insanların en büyük korkularının başında yüzde 80 gibi ciddi bir oranda virüsü kapmak geliyor. İkinci sırada ise, gün geçtikçe daha fazla önem kazanacak olan, yüzde 20'lik bir oran ile ekonomik sıkıntılar gelmekte. Korkunun ve tehlikenin bu denli yüksek olduğu ortamlarda beyninimizin üç ana bölümünden biri olan "Sürüngen Beyin", diğer bir deyiş ile "Eski Beyin", yönetimi ele alır. Sürüngen beyin, insanların hayatta kalmasını ve yaşamını sürdürebilmesi sağlayan mekanizmaların düzenlendiği bölümdür. Dikkat, savaşmak, tehlike anında kaçmak gibi fonksiyonlar beynin bu bölümü tarafından yerine getirilmektedir. Sürüngen beyin tarafından gerçekleştirilen bu fonksiyonlar insanların tutum ve davranışlarına da yansımaktadır. Virüsün ilk günlerinde marketlerin yağmalanmasını ve halen devam etmekte olan stokçu anlayışı bu şekilde açıklayabiliriz. Bu davranış değişiklikleri yeni normalde tüketicilerin tercih ve tutumlarında kalıcı izler bırakabilir."


"Pandemi döneminde yüzde 60'lık tıraş makinesi alımı artışı dikkat çekti"


"Kuantum Araştırma Online Tüketici Paneli" üzerinden 9 büyük ilde, 600 katılımcı ile yapılan çalışmada ise şöyle denildi:


"Katılımcıların normalleşme sürecinde, daha önce belli periyotlar ile gittikleri kuaför ve berberlere gitme davranışlarını benzer şekilde devam ettirip ettirmeyeceklerini inceledik. Yüzde 35'lik kesim, kuaförler ve berberlere gitmeyeceğini belirtirken, katılımcıların yüzde 50'si gidecekleri yönünde görüş bildirmişlerdir. Yüzde 15'lik kesim ise kararsız bir tutum sergilemektedir. Sonuçları cinsiyet bakımından incelediğimizde kadınların yüzde 41'lik bir oranla, erkeklerden (yüzde 29) istatistiki bakımından anlamlı ve olumsuz bir eğilim ile farklılaştığını görmekteyiz. Tüketicilerin pandemi döneminde satın alım davranışlarındaki yüzde 60'lık tıraş makinesi artışı da dikkat çekmektedir. Bu durum pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden olan "Kuaförler ve Berberlerin" normalleşme sürecinde de olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam edeceğini göstermektedir. Tüketici tarafında tutum ve davranışlar bu şekilde gerçekleşirken, olayın gerçek kahramanları Kuaförler ve Berberlerde durum nasıl? "Kuantum Araştırma Online B2B Paneli" aracılığı ile yapılan çalışma, İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde 100 Kuaför ve Berber salonu işletmecisinin katılımı ile gerçekleştirildi. Sektörel bazlı ve her ay düzenli yapılan bu çalışma ile sektörlerin güven ve umut endeksleri hesaplanmakta ve aylık trend takipleri yapılmaktadır. Ek olarak sektörlerin beklentileri ve mevcut ekonomik durumlardaki davranışları incelenmektedir."


"Kuaför ve berberler yeni normale borçlanmış şekilde dönüyor"


Araştırma sonuçlara göre, "Kuaförler ve Berberler" yeni normale, borçlanmış bir şeklide, müşterilerinden virüs kapma korkusu ve müşteri azlığı kaygısı ile dönecek. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen büyük bir çoğunluğu geleceğe umutla bakmaya devam ettiklerini ifade ettiler. Araştırma sonuçları ise şöyle:


"Yeni normalde alacakları ilk aksiyonları incelediğimizde, toplamda yüzde 75'lik bir oran ile virüse karşı çeşitli tedbirler almak başlığı karşımıza çıkıyor. Katılımcıların yüzde 40'ının ilkleri arasında iş yerlerini dezenfekte ederek, hijyen koşulları altında çalışmaya başlamak varken, yüzde 18'i randevu sisteme geçeceğini ve yüzde 3'lük bir kesim ise kişiye özel makas uygulamasına başlayacağını belirtmektedir. Alacakları ilk aksiyonları nansal davranışlar başlığı altında toplayabileceğimiz kitle de yüzde 28'i temsil ediyor. Katılımcıların yüzde 10'u yoğun bir tempo ile gece gündüz, verimli bir şekilde çalışarak fazla mesai yapacağını, yüzde 9'u pandemi sürecinden kaynaklı maddi problemlerini çözmek için kredi çekmek, borç ötelemek ve kaynak oluşturmak gibi aksiyonlar alacağını, yüzde 9'luk bir kesim ise çalışan sayısını azaltarak maliyetlerinde düşüşe gideceklerini belirtmekte. Aynı zamanda işletmecilerin yüzde 64'ü yeni normal ile birlikte müşterilerinin satın alım gücünün düşeceğini belirtmekte. Bununla birlikte yüzde 21'lik kesim müşterilerinin satın alım gücünde herhangi bir değişiklik olmayacağını, yüzde 15'i de satın alım gücünün artacağını düşünüyor. ve bu düşünceden hareketle yüzde 76'lık bir çoğunluk vermiş oldukları hizmetlerin yatlarında herhangi bir artış yapmayacağını, hatta yüzde 5'lik kesim ise indirim yapacağını belirtmektedir." - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Kuaför, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 01:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde sürüngen beyin devrede - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Normalleşme adımları kapsamında hava ve demir yolu ulaşımında biletler satışa çıktı Dolar uluslararası piyasalarda 6,81 seviyesinden işlem görüyor Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 379 liradan işlem görüyor Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Ünlü ekonomist Nouriel Roubini koronavirüsün yarattığı ekonomik krizi değerlendirdi: En az 10 yıl sürecek 26 ilde yapılan ankete göre korona döneminde vatandaşların yüzde 50'sinin geliri azaldı YHT bileti alırken HES kodu "Seyahat İzin Belgesi" yerine sayılmayacak Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Muğla'da yapımı devam eden Girme Barajı, ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlayacak Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor Türk havacılık şirketi SunExpress, 4 Haziran'da iç hat uçuşlarına başlıyor Türkiye'nin salça ihracatı koronavirüs sürecinde yüzde 45 artarak 67 milyon dolara yükseldi
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu         
18:58
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı         
18:51
Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı? Uzmanlar yanıtladı: Türkiye'de vaka sayısı son günlerde neden binin üstüne çıktı?         
18:35
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var         
17:27
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor         
17:21
ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti ABD'de 25 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 650 kişi hayatını kaybetti         
17:19
Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak Barcelona, Neymar'ı transfer etmek için Dembele'yi takasta kullanacak         
17:17
Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti Denizli'de su kuyusundan çıkan gazdan zehirlenen 6 kişiden 2'si hayatını kaybetti         
17:17
ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu ABD Başkanı Trump'a orta parmak gösteren kadın ülkenin kahramanı oldu         
17:14
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi         
17:08
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti         
16:59
Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı Hamile kadını tekmeleyen alkollü muhtar, kendisini linçten kurtaran polise de saldırdı         
16:58
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu         
16:50
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü         
16:43
ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var ABD'den dikkat çeken yorum: Libya'daki başarının arkasında Türk SİHA'ları var         
16:39
Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu Kayseri'de 47 yaşındaki inşaat bekçisi, kulübesinde ölü bulundu         
16:36
Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi Alex, Fenerbahçe'de göreve başlayan vatandaşı Mehmet Aurelio'yu sosyal medyadan başarılar diledi         
16:35
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü         
16:05
Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu Yardım taleplerini askıya alan İBB yönetimi, AK Parti ve MHP'yi sorumlu tuttu         
15:42
Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur Trabzonspor'un eski başkanı Sadri Şener: Başakşehir şampiyon olursa Türkiye'ye yazık olur         
15:40
Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü Bir tarlayı paylaşamadılar! Amca, öz yeğenini baltayla öldürdü         
15:37
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem         
15:25
Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor Antalyalı çiftçiler Türkiye'nin sebze ve meyve ihtiyacını karşılamak için bayramı seralarda geçiriyor         
15:21
Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor Beşiktaş Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek istiyor         
15:16
İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu İdlib'deki Türk askeri, çocukların gözündeki mutluluğun sebebi oldu         
14:37
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi         
14:37
Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı Eşi yardım etmek için çırpınsa da traktörün altında kalan yaşlı adam kurtarılamadı         
14:29
Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu Köpek korkusu, yabancı uyruklu kadını az daha canından ediyordu         
14:18
Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı Fenerbahçe, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katıldığını açıkladı         
14:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2020 19:35:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinde sürüngen beyin devrede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]