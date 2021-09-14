Pandemi sürecinde uzun süre boş kalan öğrenci evleri yüz yüze eğitimle tekrar hareketlendi

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin 27 Eylül'de başlayacak olması dolayısıyla Trabzon'a il dışından gelecek öğrenciler özellikle pahalı ev kiralarından yakınıyor. Pandemi dolayısıyla yaklaşık 2 yıl boş kalan evler yüz yüze eğitimle birlikte tekrar hareketlenirken üniversite öğrencileri Trabzon'da ev kiralarının neredeyse iki kat artması karşısında şaşkın.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, üniversite şehri olan Trabzon'da, daha önce bin TL'ye kadar olan öğrenci evleri kiralarının bugünlerde 2 bin TL'ye kadar çıkmasının kendilerini de üzdüğünü söyledi. Taflan "Trabzon, üniversite şehri. İlimize üniversiteyi kazanıp farklı illerden gelen gençler var. Pandemi sürecini dikkate aldığımız zaman evler neredeyse 2 yıl boş kaldı. Yarı fiyata düşmesine rağmen pandemiden dolayı kimse evleri kiralamadı. Şimdi okullar açıldı ve il dışından gelecek gençler ilimizde konaklayacak. Mülk sahipleri bin TL'ye verilecek evi kişi başı 500 TL'den 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyorlar. İşin diğer boyutu, gerek okulların açılması gerekse başka illerden tayin olup ilimizde konaklamak için gelecekler var. Bu sadece bizim ilimizde değil, 81 ilde yaşanan sorunlar. Tayin olanlar ya da üniversiteye gidecek olanlar ilimize gelerek yerleşecek dolayısıyla kiralayacakları evlerin fahiş fiyatı karşısında şaşkınlar. Mülk sahiplerini, kiraya verenlerden insaf istiyorum. Her şeyden önce kendilerini kiracı yerine koysunlar. O bedel karşılığında verilir mi? verilmez mi diye. Muhasebesini yapsınlar. Tamam bazı kriterler var, konut sayısı az, inşaat maliyetleri arttı fiyatlar yükseldi ama kimse kusura bakmasın bir konutun da kiralık anlamında TEFE-TÜFE hesaplarının artış olduğu bir dönemde de yüzde 60-70 hatta yüzde yüze varan artışın olması hoş bir şey değil. Burada okuyan çocuklar okullarından mezun olup bölgemizden gittiği zaman bir daha buraya gelmeleri için esnaflar olarak mülk sahipleri olarak bunlara yaklaşımımız olumlu olmasında yarar var" diye konuştu. - TRABZON