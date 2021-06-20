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Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı - Son Dakika

Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı

20.06.2021 11:31
Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı, System.String[]

Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı Pandeminin olumsuz etkileri ihtiyaç sahibi sayısının artmasına neden oldu.

Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı

İSTANBUL - Pandeminin olumsuz etkileri ihtiyaç sahibi sayısının artmasına neden oldu. İhtiyaç sahiplerinin artmasıyla birlikte yardımlaşma da artarken, salgın sürecinden önce yardım derneklerine başvuranların sayısı pandemiyle birlikte iki katına kadar çıktığı belirtiliyor.

Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklar yardım derneklerine başvuran ihtiyaç sahibi sayısının artmasına neden oldu. Pandemi döneminde bazı sektörlerin süreçten olumsuz etkilenmesi işsizliğe varan sonuçlara sebep olurken, bu ve benzeri ekonomik olumsuzluklar sebebiyle de yardım derneklerine başvuranların sayısının iki katına kadar arttığı belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atlas Yardım Derneği Başkanı Ferda Altıntaş, pandeminin birçok olumsuz sebebinin olduğunu söylerken, bu durumun ihtiyaç sahibi insanların sayısının artmasına neden olduğunu söyledi. Altıntaş, aynı zamanda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yardımlaşmanın da arttığını vurguladı.

"Pandemi döneminde ihtiyaç sahibi sayısı iki katına çıktı"

Yardım derneklerine başvuran ihtiyaç sahiplerinin artmasıyla ilgili bilgi veren Altıntaş, "Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtiyaç sahipleri arttı. Salgın sürecinden önce derneğimize başvuran ihtiyaç sahiplerinin sayısı pandeminin etkileriyle birlikte iki katına kadar çıktı. Ekonomik olumsuzluklar insanların bize başvurmasına neden olabiliyor. Bu süreçte biz de daha çok özveriyle çalışarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştık. Dernek olarak sadece beslenme yardımı değil, kırtasiye masraflarından barınmaya, sağlık sorunları olanların tedavi masraflarından ihtiyacı olan tekerlekli sandalyeye kadar birçok alanda yardımda bulunduk. Bu yardımları yaparken gönüllülük esasıyla bizimle birlikte olan arkadaşlarımızla çalıştık. İnsanlara yardım etmek manevi olarak çok iyi geliyor" diye konuştu.

İhtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunacaklara da mesaj veren Ferda Altıntaş, "Yardım derneklerinin bir parçası da yardımsever insanlarımız. Yardım dernekleri bir aracı konumunda bulunuyor. İnsanlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaşamadığında bize ulaşmaları için aracı oluyoruz. Yardım etmek isteyenler yardım edeceği dernekleri iyi tanımalı. Güvenilir geçmişi olan faaliyetleri bilinen dernekler tercih edilmelidir" dedi.

Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı
Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı
Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı
Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı

Pandemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi sürecinde yardımlaşma arttı - Son Dakika Ekonomi


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