Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak - Son Dakika

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

01.01.2021 14:33

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller projesi kapsamında pandemi döneminde 'OkuYOZ Projesi' başlatıldı Yozgat il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ESER (Eğitim...

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

YOZGAT - Yozgat Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Eğitim Stratejisinde Etkin Roller projesi kapsamında pandemi döneminde 'OkuYOZ Projesi' başlatıldı

Yozgat il genelinde eğitim öğretim faaliyetlerindeki kalitenin artırılması amacıyla ESER (Eğitim Stratejisinde Etkin Roller) projesi hazırlandı. Projede il genelinde akademik başarı, sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin, okuma alışkanlığı ile okur-yazarlık düzeyinin, bilimsel proje ve çalışmaları ile de mesleki ve kişisel becerilerin artırılması amaçlandı. Bu kapsamda 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 'OkuYOZ Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında ilk, orta ve lise dengi öğrencileri ile veliler, kitap okuyacak.

Salgın dönemini evde kalan öğrenci ve velilerin birlikte zaman geçirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanacak. Proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğünce okunan kitapların bilgilerinin girilebileceği bir modül oluşturuldu. Bu modüle ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören öğrenciler ve veliler okudukları kitapların bilgilerini girebilecekler. Bu sistem sayesinde aylık olarak kitap okuyan kişi ve okunan kitap sayısı bilgileri temin edilebilecek. Her ayın ilk haftası öğrenciler ve veliler kategorilerinde ilk 3'e girenler tespit edilecek ve teşvik ödülleri verilecek.

6 ay süre boyunca devam edecek proje kapsamında proje ile Yozgat il genelinde okuma konusunda farkındalık oluşturması hedefleniyor.

Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Osman Talha Yıldırım isimli öğrenci "Şimdi de 'OkuYOZ Projesi'ni duyunca çok heyecanlandım. İnşallah birinci olurum. Herkes okusun, en önemlisi de ailece okumak. OkuYOZ projesinin en önemli yanı okumayı anlama, öğrenmedir. Pandemiden dolayı dışarıya çıkamıyoruz, evde kitap okuyoruz" dedi.

Halime Yıldırım ise oğluyla birlikte kitap okuduklarını belirterek "Biz de ailece kitap okuyoruz, bu projede yer almak istiyoruz. Bizlere bu fırsatı sunan valimiz ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'OkuYOZ Projesi'ni 1 Ocak itibariyle il genelinde başlattıklarını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, "Tüm İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimiz ile bizlere en büyük destekçi olan velilerimizin de dahil olduğu bir projeyi başlatmış bulunuyoruz. Burada amacımız okuma bilincini geliştirmek, okuma alışkanlığı kazandırmak ve çocuklarımızın akademik başarılarını artırarak geleceğe daha iyi hazırlanmalarını sağlamak. Bu amaçla özellikle salgın döneminde birlikte olmak ve kendimizi geliştirmek için bir faaliyet içerisinde olmayı düşündük. Bundan sonra da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürecek" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak
Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak
Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak
Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak

Yozgat, Kitap, Milli, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde Yozgat okuyacak - Son Dakika


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