Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın - Son Dakika

Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın

16.10.2020 11:08
Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın, System.String[]

19) salgını sebebiyle medikal ürünlerin satışları ve üretimi rekor seviyelere ulaşırken, aracılık yapan tacirler mağdur oluyor.

19) salgını sebebiyle medikal ürünlerin satışları ve üretimi rekor seviyelere ulaşırken, aracılık yapan tacirler mağdur oluyor. Maske satmak isteyen ile almak isteyenleri buluşturan aracıların yapması gerekenler ticareti sağlama alıyor.

Korona Virüs (Covid-19) salgını sebebiyle maske, kolonya, dezenfektan gibi medikal ürünlerinin satışı büyük ölçüde artırdı. Hal böyle olunca, büyük tekstil firmaları dahi, medikal ürün üretiminde boy göstermeye başladı. Renkli maskeler, çeşitli kolonyalar bir çok ürün satışa sunuldu.

"Çok sayıda tacir, bu süreçte zarar gördü"

Ülkemizde ise, daha önce ihracat, ithalat yapmamış kişiler dahi maske, dezenfektan ticareti yapmaya başladı. Medikal ürünlerin satışı hızlanınca, bir çok aracı bu alana yöneldi. Fakat yaşanan sıkıntıların ardından çok sayıda tacir soluğu mahkemelerde aldı.

Tacirlerin mağduriyet yaşamaması için kuralları ve yapılması gerekenleri ise Avukat Buket Nurşah Tekışık söyledi. Halihazırda bir çok tacirin bu durumdan zarar gördüğünü ifade eden Buket Nurşah Tekışık, "Tacir kendini garantiye almadan alıcı ve satıcıyı tanıştırmış, kendi komisyonunu sözlü olarak beyan etmiş ancak herhangi bir sözleşme yapmamış. Bu mağduriyetlerin yaşanmaması için ise aracılık eden firma veyahut tacirin Türk Borçlar Kanununda düzenlenen "Simsarlık Sözleşmesi" hükümlerinden faydalanarak bir sözleşme yaparak taraflarca imza altına alınması gerekmektedir" dedi.

Simsarlık sözleşmelerini anlatan Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Bir kişinin taraflar arasında bir sözleşme kurulması, imkanın hazırlanmasını sağladığı veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmelerin kurulması halinde ücrete hak kazandığı sözleşmelerdir. Bu sözleşmeler yapılan satış sözleşmesine ek olarak yapılmaktadır. Üretici ve satıcının herhangi bir şekilde aracılık eden firma veya taciri aradan çıkarması durumunda ciddi cezai şartlar sözleşmelere eklenmekte ve ticaretin yapıldığının kanıtlanması durumunda tacir mağduriyet yaşamamaktadır. Satışlara aracılık eden firma ve tacirler herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için bu sözleşmeleri avukat vasıtasıyla yapmalı ve yapılan sözleşmelerdeki şartlar dikkatlice okuyup incelenmelidir" diye konuştu. - KOCAELİ

Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın

Zahit Şeyhanoğulları, Koronavirüs, İhracat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinde zenginlik hayali kurarken mağdur olmamak için bu uyarıları dikkate alın - Son Dakika

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