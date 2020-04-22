"Pandemi sürecini çocuğu 'korkutmadan' anlatın" - Son Dakika
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"Pandemi sürecini çocuğu 'korkutmadan' anlatın"

7 saat önce

Dünya genelinde pandemi olarak kabul edilen koronavirüse karşı herkes endişeli. Uzman Klinik Psikolog Elif Gökçe Tezel, ebeveynlerin çocukları korkutmadan ve ruh sağlığını bozmadan koronavirüsü anlatmanın yollarını aktardı.

Dünya genelinde pandemi olarak kabul edilen koronavirüse karşı herkes endişeli. Uzman Klinik Psikolog Elif Gökçe Tezel, ebeveynlerin çocukları korkutmadan ve ruh sağlığını bozmadan koronavirüsü anlatmanın yollarını aktardı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüsün, insanlar üzerindeki psikolojik etkilerine dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesinin Uygulama Hastanesi olan REYAP Hastanesinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Elif Gökçe Tezel, "Pandemi sürecini psikolojik olarak sağlıklı yaşamak; olayı görmezden gelmek, riskleri azımsamak ve çocuğa kaçamak cevaplar vermek değildir. Süreci sağlıklı yaşamak gerçekliği görmek, size yaşattığı duyguları kabul etmek ve bununla baş etme yöntemleri bulmaktır. Unutmayın kendiniz ile ne kadar iyi bağ kurarsanız, çocuğunuzun duygularını o kadar iyi anlarsınız. Bu nedenle ilk önce bu sürecin sizin üzerinizdeki etkilerini çözümleyin ve çocuklarınızın iletişim kurmasından kaçınmayın. Çocukların anlayamadığı ve zihninde somutlaştıramadığı soruları büyük bir sabır ve şefkatle yanıtlandırmaya çalışın. Ebeveynler için şefkat ve sabır bu sürecin iki anahtar kelimesi olacaktır" diye konuştu.

"ÇOCUĞUNUZ İÇİM PLANLAR YAPIN"

Uzman Klinik Psikolog Elif Gökçe Tezel, ebeveynlerin çocuklara özellikle okul öncesi çocuklara bu süreci nasıl anlatmaları gerektiğini ise şöyle sıraladı:

"3-5 yaş aralığında çocuklar haberlerden etkilenebilir, bu zarar görme endişelerini farkında olmadan tetikleyebilir. Bu nedenle kendisini güvende hissetmek için sizlere bağımlılık duyabilirler. Bu anormal bir ihtiyaç değildir. Onlara güvende hissettirmek, duygularını açmasına izin vermek önemlidir. Bunu yaparken onların göz seviyesine inmek, sakin ve yumuşak bir ses tonuyla anlayabileceği cümleler kurmak, her zaman onlarla ilgileneceğinizi ve ilgilenmeye devam edeceğinizi ifade etmek, günlük rutinlerine uymak ve zarar görme endişesini yansıtacağı oyunlara alan açıp onların kontrol ettiği oyunları oynamak etkili olacaktır. Çocuğun zihninde virüsü somutlaştırmak için öyküler, resimler, çocuklar için yapılmış uygun videolardan da yararlanabilirsiniz. Ancak bu konu hakkında konuşmak istemedikleri ya da hazır hissetmedikleri sürece konuşmaya zorlamamalı, gereksiz kaygılanmalarına sebebiyet vermemelisiniz. Uyku saatleri, ev içi aktiviteleri, yemek yeme saatleri gibi planlamalar yapıp bu rutinlere uymak hem sizlere iyi gelecek hem de çocuklara bir şeylerin yolunda gittiği mesajını verecektir."

"İNTERNETTEN ETKİNLİK İNDİRİP ÇOCUĞUNUZLA UYGULAYIN"

6-11 yaş aralığında çocukların bu süreçte yine zarar görmeye dair endişeler yaşayacağını hatırlatan Uzman Klinik Psikolog Tezel, "Bu endişelerin sonucu olarak dikkat problemleri, agresyon, erken dönem çocukluğa gerileme gibi sorunlar gösterebilirler. Ancak okul öncesi çocuklarına göre dil kapasiteleri ve duyguları ifade yetenekleri daha gelişmiş olacağından, bu yaş grubunda çocuklarınıza sorular sorabilir, neyin endişelendirdiğini, ne yapabileceğinizi konuşabilirsiniz. Duyguları hakkında konuşmak duygularının sizin tarafınızdan normal olarak algılandığını bilmek bile onlara iyi gelecektir. Çocuklarınızla normalden fazla zaman geçirip; eğlenceli aktivitelerle zihinlerini boşaltmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bu yaşlarda çocuklar arkadaş ilişkilerine de önem verirler. Bunun dışında kendi yaş grubunda bireylerinde iyi hali, dış çevrede bir şeylerin yolunda gittiği mesajını verecektir. Bunun için arkadaşlarıyla online görüşmeler yapmalarını destekleyebilirsiniz. Yine diğer yaş gruplarında olduğu gibi, resimlerle duygu ifadesine olanak sağlayabilir, duygularını ifade edebilecekleri yazılar yazabilirler. Uzmanlar tarafından geliştirilmiş pandemi sürecine dair etkinlikleri internetten indirip yapabilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

Uzman Klinik Psikolog Elif Gökçe Tezel son olarak ise "Tüm bu davranışlarınıza rağmen sorunlar çözülmüyorsa, çocuğunuz öncesinden beri strese karşı daha hassas bir birey ise ya da bu süreçten daha yoğun etkilenecek bir grupta ise örneğin sağlık çalışanı ya da covid-19 pozitif yakını olmak gibi, bu durumda online olarak profesyonel yardım almayı düşünebilirsiniz" dedi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Elif Gökçe, İstanbul, Rumeli, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 09:28 Kaynak: DHA

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