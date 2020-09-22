Pandemi sürecinin alzaymır hastalarına etkisi - Son Dakika

Türkiye Alzheimer Derneği Kayseri Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, pandemi sürecinde alzaymır hastalarının psikolojik ve sosyal yönden etkilendiğini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, Gültekin, alzaymırın Türkiye'de 65 yaş üstü toplumun ise yüzde 5'ini kapsayan en sık görülen nörodejeneratif hastalıktan olduğunu belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 600 bin alzaymır hastası olduğunu aktaran Gültekin, bugün her üç yaşlıdan birinin alzaymır hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkilediğine değinen Gültekin, şunları kaydetti:

"Kovid-19 pandemi nedeniyle 21 Mart 2020 itibariyle ülkemizin genelinde 65 yaş üstüne kısıtlama getirildi ve bu dönem aylarca sürdü. Bu süreçte sadece hastalarımız değil, diğer sağlıklı bireyler de sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkilendi. Alzaymır hastalarının pandemi süresince görülebilen problemlerine şu durumlar örnek verilebilir: Muhakeme etme güçlükleri, sorunları anlamadaki zorluklar, temizlikle ilgili davranışları zorlaştırabilir, kısıtlamalara uymakta güçlük yaşayabilir ve bu durum koronavirüs hastalığı için artmış bir risk oluşturabilir. Bunun yanı sıra her türden ek hastalık ve özellikle enfeksiyonlar, hastanın zihinsel işlevlerinde kötüleşmeye de sebep olmaktadır. Hafıza ve kavrayıştaki azalma nedeniyle evde dolaşırken gerektiğinde maske takmak gibi koruma önlemlerini hatırlamakta zorluk çekebilir. Alzaymır hastaları neden dışarı çıkamadıklarını, neden evde kalmak zorunda olduklarını anlamakta güçlük çekebilir. Önlemlere rağmen hastayı evde tutmakta ve sakinleştirmekte güçlükler çıkabilir. Huzursuzlukları artan hastaların ruhsal durumları giderek bozulabilir, ajitasyonlar veya öfke nöbetleri sıklaşabilir. Başlangıçta evde bunaldığı için sinirli olan hasta, sokağa çıksa bile kolay sakinleşmeyebilir."