Pandemi sürecinin en başarısız takımı Denizlispor - Son Dakika

Pandemi sürecinin en başarısız takımı Denizlispor

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlispor, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig'de oynanan 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak en başarısız ekip konumunda yer aldı.

Pandemi sürecinin en başarısız takımı Denizlispor, System.String[]

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan Yukatel Denizlispor, geçen sezon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aradan sonra Süper Lig'de oynanan 12 maçta sadece 1 galibiyet alarak en başarısız ekip konumunda yer aldı.

Süper Lig'de geçen sezonun 26. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, Kovid-19 nedeniyle lige verilen aradan sonra çıktığı 8 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sonuçlara rağmen son haftada rakiplerinin puan kaybetmesiyle ligi düşme hattını üzerinde tamamladı.

Bu sezona teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde 5-1'lik Göztepe mağlubiyetiyle başlayan Yukatel Denizlispor, seyircisiz oynanan karşılaşmalarda kötü sonuçlarını sürdürdü.

Göztepe mağlubiyetinin ardından Trabzonspor'la golsüz berabere kalan Ege temsilcisi, Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenildikten sonra geçen hafta da İttifak Holding Konyaspor karşısında sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

İlk 4 haftayı 2 puan ve averajla 19. sırada geçen yeşil-siyahlı ekip, Gaziantep FK, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Medipol Başakşehir'le galibiyeti olmayan 5 ekipten biri olarak yoluna devam ediyor.

Galibiyete hasret kaldılar

Liglere geçen sezon verilen aranın ardından bu sezonla birlikte 12 maç yapılan Süper Lig'de bu süreçte yeni takımlar hariç 18 ekip içinde en başarısız ekip Yukatel Denizlispor oldu. Son 12 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alan Yukatel Denizlispor, 6 gol atıp kalesinde 20 gol gördü.

Yeşil-siyahlı ekip, bu periyotta 6 puanı hanesine yazdırdı.

En başarılı Aytemiz Alanyaspor

Geçen sezon teknik direktör Erol Bulut idaresinde başarılı bir sezon geçiren ve bu sezona da Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Aytemiz Alanyaspor pandemi döneminde en başarılı ekip olarak dikkati çekti. Ligde lider durumda bulunan Antalya temsilcisi, pandemi döneminde çıktığı 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 24 puan topladı.

Aytemiz Alanyaspor, bu süreçte puana ulaşan Kasımpaşa ve 22'şer puan toplayan Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor önünde en başarılı ekip olarak dikkati çekti.

Pandemi dönemindeki performanslar

Süper Lig'e yeni katılan Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ün dışındaki takımların pandemi döneminde çıktığı 12 maçtaki performansları şöyle:

TakımlarOGBMAYP
Aytemiz Alanyaspor12732281324
Kasımpaşa12723181023
Beşiktaş12714241522
Fraport TAV Antalyaspor12642161122
Fenerbahçe12633161421
Gaziantep FK12381191717
Medipol Başakşehir12525151517
Trabzonspor12453221917
Hes Kablo Kayserispor12516151516
Demir Grup Sivasspor11434101215
İttifak Holding Konyaspor11434192015
Galatasaray12345161913
Çaykur Rizspor12336141812
Gençlerbirliği1133571412
Göztepe12255212311
Yeni Malatyaspor1232791811
MKE Ankaragücü1124591410
Yukatel Denizlispor121386206

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:47 - Kaynak: AA

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