Pandemi sürecinin fedakar çalışanlarına ücretsiz kreş desteği - Son Dakika

Pandemi sürecinin fedakar çalışanlarına ücretsiz kreş desteği

Ümitköy Minik Yıldız Anaokulu, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin çocuklarına yaz boyunca ücretsiz anaokulu desteği verecek.

Ümitköy Minik Yıldız Anaokulu, pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlık, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü personelinin çocuklarına yaz boyunca ücretsiz anaokulu desteği verecek.

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Anaokulun kurucusu Uzman Psikolog Burçin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kreşin faaliyetine yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini söyledi.

Anaokulun Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olduğunu, kurum deneyimli eğitim kadrosunun Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı ile Montessori eğitimini birlikte yürüttüğünü belirten Öztürk, eğitim programının günlük branş dersleri olan İngilizce, drama, müzik, bale ve jimnastik, robotik kodlama, akıl ve zeka oyunlarıyla desteklendiğini anlattı.

Öztürk, "Çocuklara ücretsiz zeka kişilik gelişim, dikkat ve algı testleri uygulaması, masal ve oyun terapi, bilişsel davranışçı terapi yöntemleri ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." dedi.

Pandemi sürecinde sağlık, TSK ve emniyet çalışanlarının büyük fedakarlıklar gösterdiğini söyleyen Öztürk, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları cansiperane şekilde en önde sürecin sağlıklı yürütülmesi için mücadele verirken, dışarıda emniyet görevlileri, silahlı kuvvetler mensupları ve bekçilerimiz de aynı özveri ile çalışmalarına devam etmektedir. Çalışanlarımız bu şekilde emek verirken bizler de sektörde öncü olmak istiyor ve Milli Eğitim Bakanlığı takvimine uygun yaz okulu sürecinde çocukları için ücretsiz eğitim desteği vermek istiyoruz. Aynı zamanda 2020-2021 eğitim öğretim döneminde ise net yüzde 50 indirim ile kamuya ait anaokullarına yakın bir ücretlendirme politikası belirledik."

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ümitköy, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi sürecinin fedakar çalışanlarına ücretsiz kreş desteği - Son Dakika
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