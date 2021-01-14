Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu - Son Dakika

Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu

14.01.2021 14:57

Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu Gebze'de ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı Çin'den getirilen korona virüs aşıları Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık personellerine yapılmaya başladı.

Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu

Gebze'de ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı

KOCAELİ - Çin'den getirilen korona virüs aşıları Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık personellerine yapılmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği korona virüs aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek 81 ile dağıtıldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesine dün ulaşan bin adet aşı, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personellerine yapılmaya başladı. Hastanede ilk aşıyı, Başhekim İlyas Sarı oldu. Hastane yöneticilerinin ardından, hastanede çalışan tüm personel, aşılanmaya başladı. Hastanedeki ilk aşıları Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da takip etti.

"700 çalışanımız aşı yaptırma talebinde bulundu"

Bugün itibariyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Gebze Fatih Devlet Hastanesinde de korona virüs aşılarını sağlık personellerine yapmaya başladıklarını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. İlyas Sarı, "Personelimizin büyük çoğunluğu aşı yaptırma talebinde bulunmuştu. Yeteri kadar aşı temin edildi İl Sağlık Müdürlüğünden geldi. Bugün itibariyle hastanemizde personelimizin aşılarına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık bin 200 çalışanımız var. 700 çalışanımız aşı yaptırma talebinde bulundu. Muhtemelen yarın sağlık çalışanlarımızın aşılarını tamamlamış oluruz. Bu sağlık çalışanlarımıza hastanemizdeki tüm personel dahil. Güvenlik görevliler, yemekhane çalışanları, yani hastane içindeki tüm çalışanlarımıza aşı yapacağız" dedi.

Sağlık memuru Nehir Erdoğan ise, "İnşallah umut vericidir. Herkesi aşıya davet ediyorum. Heyecanlıyız ve heyecanla bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur halkımız için. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah hayırlı ve güzel sonuçlar diliyorum herkes için" diye konuştu.

Bir başka sağlık çalışanı Burcu Sarı ise, "Aşımı oldum, bir sorun yok şu anda. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Biraz heyecanlıyım, onun dışında bir sıkıntım yok" şeklinde konuştu.

Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu
Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu
Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu
Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu

Çin Halk Cumhuriyeti, Hisarcık, Fatih, Gebze, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu - Son Dakika


Son Dakika

Aşı yaptıran Bakan Koca için hazırlanan Çince dublaj videosu sosyal medyada paylaşım rekoru kırıyor ABD, hazine tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş altın fiyatlarını baskıladı Mustafa Cengiz'den Fatih Terim için ayrılık sözleri: Herhangi bir sorun yok, devam ediyoruz Son Dakika! İstanbul'da beklenen kar yağışı Anadolu Yakası'nda başladı Fuhuş için otele giden iki arkadaş, aracılar tarafından önce dayak yedi sonra soyuldu Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin dengeleri değiştirecek 11 maddelik öneri Aşı üreticisi ABD'li Moderna'dan korkutan açıklama: Koronavirüs sonsuza kadar sürecek Son Dakika: Koronavirüs aşısında öncelikli meslek grupları netleşti! İşte dört aşamada aşılama uygulaması
"Falcao'yu taraftar istediği için aldık" diyen Mustafa Cengiz'den transfer sözleri: Teklif gelirse onaylarız         
15:22
Korona aşısını ilk yaptıranlardan biriydi! Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı Korona aşısını ilk yaptıranlardan biriydi! Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz yaşadığı yan etkileri paylaştı         
15:16
929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti 929 liralık eşofman altı sosyal medyada tepki çekti         
14:58
KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı KPSS'den 100 puan alan vatandaş hizmetli olarak atandı         
14:28
Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor Japonya'da hiçbir iş yapmadan kendini kiralayan adam günde 2100 TL kazanıyor         
14:10
Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay hayatını kaybetti! Ani ölüm sanat dünyasını yasa boğdu         
14:01
Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan Üstsüz poz veren Şeyma Subaşı'ndan "Böyle şeylere neden gerek duyuyorsun" diyen takipçisine cevap         
13:39
Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti Kargo çalışanı, fotoğraflarını çektiğini düşündüğü otizmli çocuğu darbetti         
13:32
Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu Aracını satmak isteyen vatandaşın bonkörlüğü sosyal medyada gündem oldu         
12:58
Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi Aldığı aracı bir başkasına satınca ağır hasarlı olduğunu öğrenen vatandaş, bir darbe de mahkemeden yedi         
12:57
Ünlü oyuncu Tammin Sursok Ünlü oyuncu Tammin Sursok "Kocam koronaya yakalandı" diyerek gözyaşlarına boğuldu         
12:50
"Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba         
12:45
Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada         
12:15
Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz'dan sosyal medyadaki "enjektör" iddialarına tepki: Karalama haberi         
11:43
Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı Debisi düşen Kızılırmak'ta binlerce balık, köprü altındaki gölette toplandı         
10:43
Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı Sivaslı iş insanı, baraj gölündeki adasını 8 milyon liraya internetten satışa çıkardı         
10:08
Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi Şeyma Subaşı sınırları aştı! Bu sefer de üstsüz poz verdi         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2021 15:29:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei