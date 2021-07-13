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Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı - Son Dakika

Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı

13.07.2021 09:11

Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan Sürmene bıçağı, pandemi sürecinde 50 yılda gösteremediği gelişmeyi son 2 yılda gösterdi Yaklaşan Kurban Bayramı ve bölgeye akın eden turistler sayesinde Sürmene bıçağına ilgi arttı...

Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı

İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan Sürmene bıçağı, pandemi sürecinde 50 yılda gösteremediği gelişmeyi son 2 yılda gösterdi

Yaklaşan Kurban Bayramı ve bölgeye akın eden turistler sayesinde Sürmene bıçağına ilgi arttı

TRABZON - İsmini üretiminin yapıldığı Trabzon'un Sürmene ilçesinden alan Sürmene bıçağı, estetik bakımdan 50 yıldır gösteremediği gelişmeyi pandemi sayesinde son 2 yılda gösterdi. Yaklaşan Kurban Bayramı ve bölgedeki turist yoğunluğu Sürmene bıçağına olan talebi artırırken, 2 yıl önce 10 kadar olan dükkan sayısı bugünlerde 73 oldu.

Yaklaşık 80 yıldır Sürmene'de bıçak ürettiklerini ilçede ilk bıçak sanayisini 100 yaşında vefat eden babası Mehmet Kumbasar'ın kurduğunu belirten Nesrin Kumbasar, babasının bu mesleği Rum ustalarından öğrendiğini belirterek 3 kuşaktır mesleği sürdürdüklerini ifade etti.

Pandemi sürecinde bıçak ustaları yeni modellere çalıştı

Pandemi sürecinde bıçak ustalarının model üzerinde çok çalışarak 50 yılda gösterilmeyen gelişmeyi son 2 yılda gösterdiklerini belirten Kumbasar, "Sürmene bıçağı meşhur, Sürmene'yi meşhur eden Sürmene kaması, süs amaçlı koleksiyon amaçlı kullanılıyor. Bıçaklarımız neden meşhur; ustalarımız çok marifetli, elde dövülerek yapılıyor. Çelik bize dışardan geliyor Sürmene'de ustalara dağılıyor, ustaların kimi Yunus yağında kimi balık yağında kimi ocaklarda elde su vererek yapıyor. Bıçağımız coğrafi işaretle tescillendi. Pandeminin, Sürmene bıçağına çok etkisi oldu. Elli yılda göstermediği gelişimi iki yılda gösterdi, Sürmene bıçağına büyük bir estetik kattı. Sebebi; ustalar model üzerinde daha çok çalıştı. Sürmene bıçağı, pleksi sapı bilmezdi, werzaliti bilmezdi. Bir ekmek bıçağı vardı bir Sürmene kaması vardı. İki yılda daha çok çaba sarf ettiler. Tasarımı, modeli her konuda büyük bir gelişim gösterdi. İki yıl 10 dükkansak şu anda 73 tane Sürmene bıçağı yapıp satıp işletme var ilçemizde" dedi.

Talep çok fazla arttı

Bıçağa olan talebin arttığına dikkat çeken Kumbasar, "Bıçağa olan talep çok fazla artı, ilgi çok fazla kaliteli bıçaklar yapıyoruz. Ustalarımız marifetli. Babam buranın ilk sanayicisi. Burada 300'e yakın usta yetiştirdi. Pandemi dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar nedeniyle işlerimiz çok durgundu. Kısıtlamaların kalkmasıyla, Kurban Bayramının da yaklaşmasıyla beraber işlerimiz bir anda hızlandı. Bölgemizde inanılmaz derece turist akını var. Dolayısıyla işlerimiz önceki yıllara göre düşük olsa da yine de iyi, bundan sonra da iyi olacağını düşünüyoruz. Pandemi bize tasarım konusunda adeta ilaç oldu. Pazarlama, satış açısından işler düşüktü. Bıçağımız klasikti, ekmek bıçağı Sürmene kaması idi. Ustalar sapında, modelinde gelişim gösterdi. Şef bıçağı yaptı, aşçı bıçağı yaptı yüze yakın çeşidimiz oldu. Bu meslek bana babamdan kalma. Yıllardır burada hem üretim hem de satış yapıyorum. Elli yılda olmayan gelişim pandemiyle, virüsle beraber iki yılda oldu" diye konuştu.

Sürmene bıçağını sektör haline geldi

Sürmene bıçağının sektör haline geldiğini belirten Kumsabar, "Sürmene bıçağı, Sürmene'de bir sektör haline geldi. Sürmene bıçağının geleceği çok parlak. Yeni nesile bu mesleği ekmek kapısı olarak bırakabiliriz. Şu anda Sürmene'de 30'a yakın bıçak ustası var 73 tane de bıçakçı dükkanı var büyük gelir kapısı, bacasız sanayi gibi. Ustalarımızın yaş sınırı 35-40 arası. Hepsi de yeni nesil ustalar" ifadelerini kullandı.

Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı
Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı

Trabzon, Estetik, Pandemi, Sürmene, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Pandemi, Sürmene bıçağına estetik kattı - Son Dakika Ekonomi


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