Pandemi tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı - Son Dakika

Pandemi tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı

17.11.2020 12:17
Pandemi tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı, System.String[]

Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, Türkiye'de ve dünyada sağlık sigortasına olan ilginin ve ihtiyacın artmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bu yıl yaşadığımız pandemi gösterdi ki tamamlayıcı sağlık sigortası bir tercih değil aslında bir zorunluluk.

Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, Türkiye'de ve dünyada sağlık sigortasına olan ilginin ve ihtiyacın artmasının kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Bu yıl yaşadığımız pandemi gösterdi ki tamamlayıcı sağlık sigortası bir tercih değil aslında bir zorunluluk. Biz de bu anlamda ciddi bir talep yoğunluğuyla karşılaştık." ifadelerini kullandı.

Sompo Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, küresel salgınla birlikte geleceğe ilişkin beklentiler ve sağlık harcamalarıyla ilgili öncelikler büyük bir değişime uğradı.

Pandemiyle birlikte sağlığın ne kadar değerli olduğuna dair farkındalığın artması, Tamamlayıcı Sağlık Sigortasına (TSS) olan ilgi ve talebi de artırdı. 2019 Eylül ayında 1,2 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibarıyla bu sayı 1,6 milyonu geçti.

Salgın hastalıklar ve uzun süre devam eden pandemi süreci, dünyanın bir gerçeği olarak hem sağlığı hem de alışkanlıkları etkiliyor. Nüfus artışı ve şehirleşme bölgesel olarak başlayan salgınları küreselleştiriyor.

Sompo Sigorta, giderek artan sağlık harcamalarına paralel olarak sağlık sigortalarına artan talebi ayrıcalıklı özelliklerle sunduğu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ile karşılamayı hedefliyor. Sompo Sigorta, Kovid-19 dahil olmak üzere tüm salgın hastalıkları teminat kapsamına aldı.

"Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerimizi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürdük"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sompo Sigorta Bireysel Teknik ve Sağlık Genel Müdür Yardımcısı Şenol Ortaç, tüm dünyayı alarma geçiren salgının hem harcama alışkanlıklarını hem de gelecek ile ilgili beklentileri değiştirdiğine dikkati çekti.

Hastalıkların ve tedavi maliyetlerinin sağlık sigortalarının önemini bir kez daha gösterdiğini aktaran Ortaç, şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada sağlık sigortasına olan ilginin ve ihtiyacın artması kaçınılmaz. Bu yıl yaşadığımız pandemi gösterdi ki tamamlayıcı sağlık sigortası bir tercih değil aslında bir zorunluluk. Biz de bu anlamda ciddi bir talep yoğunluğuyla karşılaştık. 2019 Eylül ayında 1,1 milyon TSS sigortalısı varken, 2020 Eylül ayı itibarıyla bu sayı 1,6 milyonu geçti. Bugün itibarıyla 577 adede ulaşan özel hastanelerin kullanımı da her geçen gün artıyor. Sigortalı başına en fazla yatırım yapan şirket olarak, hızla büyüyen bu alanda son bir yılda sektör ortalamasının oldukça üzerinde büyüme gösterdik. Bu durum hem kurumumuz hem de sektörümüzün sürdürülebilir karlılık hedefleri için güçlü bir temel oluşturuyor. Sompo Sigorta olarak bu alana yatırım yaparak tamamlayıcı sağlık sigortası hizmetlerimizi kişiselleştirilmiş bir deneyime dönüştürdük."

"Güçlü bir sağlık oyuncusu olmayı hedefliyoruz"

Ortaç, yaptıkları yatırımların karşılığı olarak her yıl sektör ortalamasının üzerinde büyüdüklerini belirterek, "Bu alandaki iddiamız, bizi sigortalılarımızın kendilerini tam güvence altında hissedecekleri, yüksek kalitede hizmeti en uygun koşullarla alabilecekleri güçlü bir sağlık oyuncusu olma hedefimize bir adım daha yaklaştırıyor. Kovid-19'u hemen teminat kapsamı dahilinde değerlendirmeye başlayan öncü şirketlerden biriyiz." ifadelerini kullandı.

TSS'de sundukları ayrıcalıklı hizmetlerle pazarın büyümesine de katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını anlatan Ortaç, "TSS konusunda benimsediğimiz politikalar, müşterilerimizin sağlık tedavi ve muayene işlemlerini anlaşmalı özel hastanelerde ilave fark ücreti ödemeden, çok uygun fiyatlarla güvence altında almasını sağlıyor. Üstelik birçok sigorta paketinin sağlamadığı ayrıcalıklar barındırıyor. Kamu üniversite hastanelerindeki öğretim üyeleri muayeneleri için ödenmesi gereken fark ücretleri de kapsamımız dahilinde yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pandemi tamamlayıcı sağlık sigortasına talebi artırdı - Son Dakika


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