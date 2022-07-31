YARIM ASIRLIK KANUN USTASI PARKTA ÇALMAYA BAŞLADI - Son Dakika
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YARIM ASIRLIK KANUN USTASI PARKTA ÇALMAYA BAŞLADI

31.07.2022 10:59
YARIM ASIRLIK KANUN USTASI PARKTA ÇALMAYA BAŞLADI

PANDEMİ tedbirleri kapsamında iki yıl önce birçok mekanın kapanmasıyla çoğu müzisyen çareyi sokaklarda müzik yapmakta buldu.

PANDEMİ tedbirleri kapsamında iki yıl önce birçok mekanın kapanmasıyla çoğu müzisyen çareyi sokaklarda müzik yapmakta buldu. 55 yıldır kanun çalan ve birçok ünlü sanatçının orkestrasında görev alan 67 yaşındaki Mustafa Uysal, iki sene önce Nişantaşı Sanat Parkı'nda kanun çalmaya başladı. Tedbirlerin kaldırılmasına rağmen Uysal her gün parka gelerek müzik yapmaya devam ediyor.

2020 yılında pandemi tedbirleri sebebiyle mekanlar kapatıldı. Bunun üzerine birçok müzisyen mesleği bırakırken, bazıları sokaklarda çalmaya başladı. 55 yıldır birçok sanatçının orkestrasında yer alan 67 yaşındaki Mustafa Uysal, 2 yıl önce Nişantaşı'nda bulunan Sanat Parkı'nda bir bankta çalmaya başladı. Tedbirlerin kaldırılmasına rağmen yarım asırlık usta o bankta çalmayı sürdürdü. Uysal parkta çalmaktan çok mutlu olduğunu, yıllar önce sokaklarda insanlara müzik yapmamasından pişman olduğunu ifade etti.

"BU KADAR MUTLU OLACAĞIMI BİLSEM 50 YIL ÖNCE SOKAKTA ÇALARDIM"

Kanun ustası Mustafa Uysal, "Saat 11 ile 19 arası devamlı burada oluyorum. Sevenlerimiz dostlarımız sağ olsunlar burada bizi yalnız bırakmıyorlar. Buraya gelip parkta benim kanun çalmamı dinliyorlar. Artık ben de alıştım, pandemiden dolayı burada gündüzleri gelip kanun çalıyorum. Benim için de çok büyük bir mutluluk oluyor. Hem stresimi atıyorum hem de iyi kötü bir harçlık parasını alıp evimize gidiyoruz. Hayat böyle devam ediyor. Ben 55 yıldır kanun ve kaşık çalarım. 55 yıldır hep sanatçıların arkasında bu işi yaptım. Kumkapı'da da 25 yıldır devamlı kanun çalıyorum. Parkta çalmak inanın, beni çok büyük mutlu ediyor. Parkta çalmanın da çok büyük bir zevki oluyor. 11 yaşından beri tam kanun çalıyorum. İnsanlar bana karşı çok iyi davranıyorlar. 'Ağabey çok mutlu olduk, böyle bir kanunla sizi dinlemek bize rast gelmez' diye dönüş yapıyorlar. Ben de mutlu oluyorum onlarla" dedi.

Kanun ustası Uysal pandemide çok zorluk çektiğini ifade ederek, "Sadece ben değil tüm müzisyen arkadaşlarımız bu zorlukları çekti. Çoğu müzisyen arkadaşlarımız da bu işi yaptıkları için son çare diyerek sokaklarda çalmaya başladı. Kimisi de mahalle aralarında çalarak bu işi yapıyorlar. Evde ekmek bekleyen ailelerimiz var.  Allaha şükürler olsun, şimdi hayat biraz daha normalleşti. Yavaş yavaş da düzelmeye devam ediyor. İnşallah ileride de bu günler de tamamıyla geçer, tüm müzisyenler çalmaya devam eder. Bu park bana ayrı bir huzur veriyor. Çok huzurlu oluyorum. Burada stresimi atıyorum. Buradan geçen insanlarla sohbet etmek beni çok mutlu ediyor.  Bu kadar mutlu olacağımı, bilseydim 50 yıl evvel bu parka gelerek burada kanun çalardım. İyi kötü bir para kazanıyorum. Allah'a şükürler olsun. Kimseye muhtaç ettirmiyor" diye konuştu.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Mustafa Uysal, Nişantaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YARIM ASIRLIK KANUN USTASI PARKTA ÇALMAYA BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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