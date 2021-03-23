Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor - Son Dakika

Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor

23.03.2021 12:11
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor, System.String[]

TÜRKİYE'de ilk kez koronavirüs salgını ile ilgili öğrencilerin bilgilenmesini ve kurallara dikkat etmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Uyarıcı Sesler' projesi Gaziantep'te hayata geçirildi.

TÜRKİYE'de ilk kez koronavirüs salgını ile ilgili öğrencilerin bilgilenmesini ve kurallara dikkat etmesini sağlamak amacıyla hazırlanan 'Uyarıcı Sesler' projesi Gaziantep'te hayata geçirildi.

15 Şubat'tan itibaren başlayan yüz yüze eğitim döneminde sıkı koronavirüs tedbirleri uygulanırken, uygun şartları taşıyan sınıflarda aynı anda en fazla 15 öğrenci bulunuyor. Okullar koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başta maske, mesafe ve hijyen olmak üzere belirlenen tedbirler doğrultusunda eğitim devam ederken, teneffüs sırasında oyun oynayıp maskesini çıkaran ya da birbirine temas eden öğrencilerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla tedbirleri hatırlatan bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Gaziantep'te görev yapan öğretmenler kendi branşları ile ilgili eğlenceli ses kayıtları hazırladı. Müzik öğretmenlerinden oluşan grup ise koronavirüs salgını kapsamında dikkat edilecek hususları şarkı ile anlattı. Yine aynı şekilde pandemi kurallarını anlatan ses kayıtları ve şarkılar teneffüs boyunca okul hoparlörlerinden öğrencilere dinletiliyor. İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, uygulamanın Türkiye'de ilk kez hayata geçirildiği Özel İdari İlkokulu'nda ziyaret ederek öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi. Tedbirlere uyulması gerektiğini dile getiren Yasin Tepe, uyarıcı ses ve şarkılar ile öğrencilerin kurallara aşina olduklarını ifade etti.'SALGIN İLE HER ALANDA MÜCADELE ETMELİYİZ'Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, koronavirüs salgınına karşı özellikle çocukların korunması gerektiğine dikkat çekti. Tepe, okullarda eğitim devam ederken, taşıyıcı olabilecek öğrencilerin maske ve temas konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünerek, böyle bir projeyi başlattıklarını söyledi. Proje kapsamında öğretmenlerin ciddi bir özveri gösterdiğini ifade eden Yasin Tepe, salgına karşı uyarı niteliği taşıyan şarkıları müzik öğretmenlerinin yazıp, bestelediğini belirterek şöyle dedi:

"Koronavirüs ile mücadelede en büyük gücün tedbir olduğunu öğrendik. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte biz de okullarda çocuklarımızın sağlığını en üst düzeyde koruyalım. Bu yüzden böyle bir çalışmayı hayata geçirdik. Uyarıcı sistemi öğrenciler teneffüse çıktığında kullanacak ve arkadaşları ile oyunlarında sosyal mesafe konusunda bir hatırlatıcı görev üstlenecek. Biz okul ziyaretlerimizde zaten çocuklarımızın da dikkatli olduklarını gözlemledik. Bunda velilerimizin de etkisi çok büyük. Dilerim ki Türkiye'de ilk defa Gaziantep'te uygulamaya koyduğumuz bu sistem öğrencilerimizin farkındalıklarının artmasına vesile olur. Bu sayede inşallah eğitim sürecimizin güvenle devam etmesini sağlamış oluruz."


Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor
Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor

Koronavirüs, Gaziantep, Türkiye, Şarkı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda         
12:29
Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler         
12:13
Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı         
11:48
Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti         
11:29
Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak         
11:12
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor         
10:59
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:43:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi tedbirleri öğrencilere şarkı ve ses kayıtları ile hatırlatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei