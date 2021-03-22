Sakarya'da son 7 günde pandemi kurallarını hiçe sayarak izinsiz sokağa çıkan 286 kişiye toplamda 291 bin TL para cezası kesildi.
Sakarya Emniyeti, kısıtlama saatlerinde şehir genelinde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında haftaiçi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan sokak kısıtlamasında 235 kişi, Pazar günü de 51 kişinin izinsiz sokağa çıktığı belirlendi. Denetimlerde pandemi tedbirlerine uymadıkları belirlenen 286 kişiye toplamda 291 bin TL para cezasının kesildiği öğrenildi. - SAKARYA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Pandemi tedbirlerini hiçe sayanlara 291 bin TL ceza - Son Dakika