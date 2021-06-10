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Pandemi Türk imalatçısının yıldızını parlattı - Son Dakika

Pandemi Türk imalatçısının yıldızını parlattı

10.06.2021 13:12
Pandemi Türk imalatçısının yıldızını parlattı, System.String[]

Salgın döneminde dünyada büyük makine üreticilerinin ara vermesine karşın Türkiye'de üretimin devam etmesi dünya sanayicilerini Türkiye'ye yöneltti ve takım tezgahı siparişlerde yüzde 54 artış oldu.

Salgın döneminde dünyada büyük makine üreticilerinin ara vermesine karşın Türkiye'de üretimin devam etmesi dünya sanayicilerini Türkiye'ye yöneltti ve takım tezgahı siparişlerde yüzde 54 artış oldu.

Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) açıklamasına göre, üretimini yüzde 20 artıran yerli takım tezgahları sanayicisi, 2021 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7'lik büyümeye ciddi katkı sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, Türkiye'nin büyümesine önemli katkı sağlayan sektörlerden birinin de takım tezgahları sanayisi olduğuna dikkati çekti.

Varlık, pandeminin başlamasıyla birlikte Çin'in dünya piyasalarına sunduğu makine-teçhizat fiyatlarında artış olduğunu, Hindistan ve Avrupa'da da üretime ara verildiğini belirterek, buna karşın Türkiye'de üretimin durmadığını ve makine-teçhizat almak isteyen ülkelerin Türkiye'ye yöneldiğini, bunda navlun fiyatlarında yaşanan artışın da etkili olduğunu kaydetti.

Yılın ilk çeyreğinde takım tezgahı siparişlerinde yüzde 35 artış olduğunu ve üretimin de yüzde 20 arttığını anımsatan Varlık, "Aynı dönemde sanayimizin takım tezgahı yatırımlarında 2020'ye göre yüzde 54 artış gerçekleşti. Takım tezgahı yatırımının en iyi ilk çeyreği olan 2018 yılı ile kıyaslandığında da yüzde 25'lik bir artış var." değerlendirmesinde bulundu.

"Uluslararası piyasada Avrupa'daki büyük üreticilerle yarışıyoruz"

TİAD Başkanı Varlık, makine-teçhizat sektöründe, gerekli önlem alınmadığı takdirde, Türkiye'ye artan talebin geçici olacağını ifade ederek, pandeminin etkisi azaldığında üretime başlayacak olan gelişmiş üreticilerle rekabet edebilmek için sektörün makine yatırımı yapması, üretim teknolojisini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin daha ziyade küçük ölçekli işletmeler vasıtasıyla üretim yaptığına değinen Varlık, şunları kaydetti:

"Uluslararası piyasada Avrupa'daki büyük üreticilerle yarışıyoruz. Pandeminin başından bu güne kadar olan süre zarfında, bu büyük üreticilerin üretimlerini durdurmuş olmasından faydalandık. Yılın ikinci yarısından itibaren bu konuya odaklanmamız gerekiyor. Bunun için de gelişmiş sanayi üreticileri gibi otomasyona yatırım yapmamız gerekiyor. Türkiye'nin acilen makineleşmesi, özellikle takım tezgahları üretiminde kullanılan parçaların ithalatı için çeşitli teşviklerin devreye alınması gerekiyor. Çünkü dünyada ihracat fazlası veren sadece 5 ülke var. İthalat engellendiği takdirde takım tezgahlarının katkı sunduğu tüm sektörler de olumsuz etkileniyor."

Varlık, yılın iyi geçeceği yönünde tahminlerinin olduğunu ifade ederek, özellikle otomotiv ve otomotiv yan sanayi, tarım, iş makinesi, savunma sanayi alanlarındaki siparişlerde artışın dikkat çekici olduğunu sözlerine ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, India, Fatih, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Pandemi Türk imalatçısının yıldızını parlattı - Son Dakika Ekonomi


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