Pandemi üniversite adaylarının tercihlerini de etkiledi - Son Dakika

Pandemi üniversite adaylarının tercihlerini de etkiledi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kalırken uzmanlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sağlık bilimleri bölümlerinin daha revaçta olduğunu açıkladı.

Pandemi üniversite adaylarının tercihlerini de etkiledi, System.String[]
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) sayılı günler kalırken uzmanlar bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sağlık bilimleri bölümlerinin daha revaçta olduğunu açıkladı.

Koronavirüs salgını sürecinde; virüsle ilk cephede savaşan sağlık çalışanları oldu. Uzmanlar, tıp ve sağlık sektörüne güvenin tazelendiği, itibarının zirve yaptığı bu sürecin, üniversite adaylarının tercihlerine de yansıyacağına ve sağlık sektörüne talebin artarak devam edeceğine dikkat çekiyor. YKS'ye sayılı günler kala Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Şenay Öztürk ve Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar katıldıkları bir programda salgın sonrası tıp ve sağlık bilimleri fakültelerinin yeniden yükselen değer olup olmayacağı, meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken konuları konuştu. Programda ayrıca adaylara sınav ve tercih tüyoları da verildi.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR SAĞLIK EĞİTİM SİSTEMİNE SAHİP"

Türkiye'nin güçlü bir sağlık eğitim sistemine sahip olduğunu belirten Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Nalbant, sağlık sisteminin altyapısı ve motivasyonu sayesinde COVID-19 salgını sınavını başarıyla verdiklerini söyledi. Tıp eğitiminin çok zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Prof. Nalbant, "Sadece zeka ve beceri yetmiyor. Ruh gerekiyor, yürek gerekiyor. Türkiye'de tıp eğitiminin gözde olmasın sebebi de Türk halkında bu ruhun olmasıdır" dedi.

Tıp fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere önerilerde bulunan Prof. Nalbant, "Doğusundan batısına kuzeyinden güneyine her vatandaşımıza yardım edecek, sağlık problemlerini çözebilecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Bilim, ilim, irfan kazanılır. Ama bu ruhu taşımak çok önemli. Bu ruhu taşıyan her öğrenciye bilgiyi, irfanı vermeye hazırız" diyerek, şöyle devam etti:

"Tıp fakültesinde okumak isteyen adaylar öncelikle en önemlisi tıp fakültesinin kendi hastanesinin olup olmadığına bakmalılar. Tıp fakültelerinde öğrencinin gerçekten hasta ile temas etmesi, ayrıca öğretim görevlisi başına düşen öğrenci sayısı çok önemli. Akreditasyon ve sosyal olanaklar, kampüs olanakları da elbette önemli ancak hastane imkanı birinci şart."

"HEMŞİRELERE HER ZAMAN İHTİYAÇ VAR"

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Dr. Şenay Öztürk ise COVID-19 salgını sürecinde hemşirelerin gösterdiği yüksek özveri ve meslek aşkına dikkat çekerek, "Hemşirelik, insanlığın var olduğu günden itibaren varlığını devam ettiriyor. Bu zorlu süreçte de biz gördük ki, gerçekten olmazsa olmaz meslek gruplarından biri hemşirelik. Çünkü insanlara en kritik döneminde şefkatle dokunanlar hemşire oluyor. Bu şefkate bilgiyi de ekleyince, profesyonel ellerde olmak istersiniz. Bu zorlu süreçte bunu gördük" dedi.

Hemşirelere her zaman ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın artarak devam edeceğini vurgulayan Dr. Öztürk, dünya genelinde 28 milyon civarı hemşire olmasına rağmen halen 6 milyon açık olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de hemşire istihdamına açık olduğunu söyledi.

"BU YIL EN REVAÇTA OLANLAR SAĞLIK BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ"

Esenyurt Üniversitesi Genel Sekreteri Okan Özpınar da meslek seçiminin geleceği belirleyen bir karar olduğunu vurgulayarak, bu yıl en revaçta olan bölümlerin salgın dolayısıyla sağlık bilimleri bölümleri olduğunu anlattı. Özpınar, hangi bölüm tercih edilirse edilsin Türkiye'nin iyi yetişmiş, donanımlı bir yeni nesile ihtiyacı olduğunu söyleyerek, bu tercihin iyi düşünülerek yapılması gerektiğini vurguladı.

Bu yıl YKS sınavına girecek adaylara tavsiyelerde bulunan Özpınar, "Bu yıl sınava girecek çocuklarımızda sınav kaygısı var. Ama sınavın hayatın sonu olmadığını bilmeleri gerekiyor. Sınav stresini atın. Rahat olun, yapacağınız bir hatanın hayatlarının sonu olmadığını bilin" dedi. Ailelerin çocuklara baskıda bulunmamasının da çok önemli olduğunu anlatan Özpınar, taban puanlarının düşmesi ve sürenin uzatılması gibi avantajların iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, yaşanan durumdan fırsat çıkarmak gerektiğinin altını çizdi. Özpınar, "Sınava girecek olan çocuklarımız mutlu olacağı tercihleri yapabilmeli. Ebeveynlerin değil çocukların kendi hayatlarına yön verebilmesi büyük önem arz ediyor" diye konuştu.


- İstanbul
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi üniversite adaylarının tercihlerini de etkiledi - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem'e kötü haber Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Adını Feriha Koydum'un Cansu'sunun geçirdiği değişim göz kamaştırdı Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Aleyna'dan reklam ücretine dudak uçuklatan zam Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Protestolara bu halde katılan yıldız şarkıcı takdir topladı Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli 14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı Karanlığın Kraliçesi lakaplı ünlü model, üstsüz pozuyla nefes kesti İşte Benim Stilim'in Barbie'si bakın şimdi ne halde! Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu         
12:16
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor         
12:16
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi         
12:11
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı         
11:49
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti         
11:47
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın         
11:39
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı         
11:28
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek         
11:26
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış         
11:10
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi         
11:07
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor         
10:59
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 16:00:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pandemi üniversite adaylarının tercihlerini de etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]