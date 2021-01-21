Pandemi ve deprem, konut tasarımlarını değiştirdi

İZMİR Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ve İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, deprem ve pandeminin konut tasarımında değişime neden olduğunu söyledi. Alpago, "Eğitim ile işlerimizi evden yaptığımız bugünlerde ses karmaşasından korunmak için salonda, farklı bölümlere imkan sağlayacak sürgülü duvar sistemleri olacak, ortak bahçeye sahip sitelerin sayısında artış yaşanacaktır. Ayrıca evden çalışanlar günübirlik kiraladıkları 'ortak ofislere' yönelecek" dedi.

Hayatımızı etkileyen koronavürüs ile depremler, sosyal yaşamdan çalışma düzenine kadar birçok alanda değişime yol açtı. Ofislerdeki çalışma düzeninde, toplu taşıma kullanımı ile konutların planlanması gibi birçok alanda yeni tasarımlar tartışılmaya başlandı. Artık pek çok kişi, kalabalıklar yerine virüsün olumsuz etkilerinden korunabilmek için yalnız olabilecekleri alanları tercih ediyor. Virüsün yanı sıra Türkiye gibi ülkelerde mimari tasarımları artık depremlerin de etkilediği belirtiliyor. Olası depreme karşı zemini güvenli alanlar, yatay mimari ile yeni yapılar daha çok tercih ediliyor.

BAHÇE İLE RAYLI SİSTEMLERE GEÇİŞ

İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve İnşaat Mühendisi Şeref Alpago, pandemi ile depremlerin yaşamımızda yarattığı değişimlerin ileride daha fazla hissedileceğini söyledi. Özellikle konut ve iş yeri tasarımlarında yeniliklerin daha fazla yaşayanacağını iddia eden Alpago, "Gelecek yıllar da ev içerisinde farklı bölümler oluşacak. Sürgülü duvar sistemi, asansörlerin bina dışına alınması, ortak bahçeler ya da geniş balkon gibi tasarımlara ilgi olacak. Ortak bahçeye sahip sitelerin sayısı da artacak. İnsanlar, sosyal mesafeyi de koruyarak sosyalleşebilecek" dedi.

Evlerde oluşturulabilecek raylı (sürgülü) sistemle konutun içinde bölümler yaratılacağına da değinen Alpago, "Pandemide hepimiz evde çalışmak durumunda kaldık. Evlatlarımız, okullarını internet üzerinden takip etmek zorunda. Evin küçük olduğunu düşünün. 3- 4 kişi aynı anda salonda internete girip, kimi ders kimi iş yaptı. Bu karışıklığa yol açıyor. Gördük ki otel ve düğün salonlarında kullanılan sistemlerin evlerde de uygulanmasına geçilmiş. Bu sistemlerle salonu ikiye ya da üçe bölebileceğimizi anladık. Seslerin birbirini rahatsız etmeyeceği minik ofisler, minik sınıflara dönüştürülebilir" diye konuştu.

ASANSÖR BİNA DIŞINA

Deprem ve pandemiden dolayı artık kapalı alanlardaki asansörleri, vatandaşların kullanmak istemediğinden bahseden Alpago, "Bu, asansörlerin hijyenik olmadığını ortaya koyuyor. Her ne kadar tıbbi olarak katılmasak da insanlar binmek istemiyor. Yangın merdivenleri nasıl dışarıdaysa asansörleri de dışarıya alabiliriz" dedi. Pandeminin hayatımıza getirdiği yenilikler arasında 'günübirlik ortak ofis' kavramından bahseden Alpago, "5 kişilik bir ofis. Birtakım giderleri var; kirası, elektriği ve suyu. Bu 5 kişinin 3'ü son dönem ister istemez, işin gereği evden çalışabiliyor. Kaldı 2 kişi. Dolayısıyla ofis artık 2 kişi için lüks olmaya başlıyor. Eskiden beri bilinen bu sisteme, yeni dönemde talebin artacağını düşünüyorum. Ona da 'ortak ofis' adı veriliyor sektörde. Yani birtakım salonlar var, toplantı odaları var. Ortak bir sekreter, ortak bir baskı alanı, ortak bir kafe alanı var. Siz orayı toplantılarınız ve görüşmeleriniz için alıyorsunuz. Zaten ihtiyacımız da artık öyle olmaya başladı. Evden çalışıyoruz ama bazen yüz yüze de gerekiyor. Bu durumda ortak ofisler kullanılabiliyor" dedi.