Pandemi ve deprem nedeniyle vatandaşlara psikolojik destek - Son Dakika

Pandemi ve deprem nedeniyle vatandaşlara psikolojik destek

03.11.2020 16:54
Pandemi ve deprem nedeniyle vatandaşlara psikolojik destek, System.String[]

İzmir'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermek için Mektebim Koleji Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) harekete geçtiğini duyurdu.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermek için Mektebim Koleji Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) harekete geçtiğini duyurdu.

Mektebim Koleji tarafından tüm veli ve öğrencilere bireysel rehberlik desteği sağlamak amacıyla kurulan Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) İzmir deprem felaketinden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermek için yola çıktığını duyurdu. Mektebim Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Açelya Barut, Kolejin rehberlik birimi uzmanları tarafından Türkiye'deki tüm öğrenci ve velilerin özellikle pandemi döneminde yaşadıkları kaygı, stres gibi psikolojik etkilerin giderilmesi amacıyla faaliyetlerine başladığını ve her gün çok sayıda öğrenci ve veliye, yaşadıkları kaygıya ilişkin destek hizmeti sağladıklarını belirtti.

"HER DANIŞANI ÖZEL OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Yaşanan İzmir Depremi ile doğal afetler konusunda da uzman desteğine ihtiyaç duyulmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Rehberlik Bölüm Başkanı Açelya Barut, "Pandemi gibi salgın hastalıklar ve deprem gibi afetler kişilerin fiziksel sağlığının yanı sıra psikolojik ve sosyolojik olarak kişi yaşamında tahribatlar yaratır. Bizlerde bu konuda uzman kadromuz ile çalışarak her danışanı özel olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Barut, deprem felaketinin ardından Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök'ün de katılımı ile İzmir deprem bölgesine rehberlik uzmanlarının yönlendirildiğini belirterek yapılan saha çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

"ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL GELİŞİMLERİNE PARALEL, PSİKOLOJİK GELİŞİMLERİ DE OLDUKÇA ÖNEMLİ"

POGEM uzmanlarının, depremden etkilenen veli ve öğrencilere yönelik saha çalışmaları kapsamında psikolojik ilk yardım hizmeti sunduğunu söyleyen Barut, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu hizmet ile özellikle deprem sonrasında kriz yönetimi için psikososyal destek sağlandı. Psikososyal destek hizmetleri uzmanlar tarafından hem online hem de yüz yüze verildi. Özellikle okul öncesinden lise kademesine kadar öğrencilerin fiziksel gelişimlerine paralel, psikolojik gelişimleri oldukça önemli. Öğrencilerde oluşan psikolojik bir durumun müdahale edilmediğinde ileride yaratacağı olumsuzluklara engel olmak, en önemli amacımızdır."


Pandemi ve deprem nedeniyle vatandaşlara psikolojik destek

Türkiye, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi ve deprem nedeniyle vatandaşlara psikolojik destek - Son Dakika


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