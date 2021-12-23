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Pandemi ve iklim krizi vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdı - Son Dakika

Pandemi ve iklim krizi vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdı

23.12.2021 10:04
Pandemi ve iklim krizi vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdı

Pandemi ve iklim krizi nedeniyle dünyanın geleceğine dair artan kaygıların vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdığını ve odağına doğayı alan vegan yaşamın yeni bir gezgin kültürü yarattığını belirten Peronn CEO'su Enes Uygun, "Dünyanın en büyük hayvan hakları savunucusu PETA'nın onayladığı...

Pandemi ve iklim krizi nedeniyle dünyanın geleceğine dair artan kaygıların vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdığını ve odağına doğayı alan vegan yaşamın yeni bir gezgin kültürü yarattığını belirten Peronn CEO'su Enes Uygun, "Dünyanın en büyük hayvan hakları savunucusu PETA'nın onayladığı vegan sertifikasına sahip ürünler için pazaryeri kuran Türkiye'nin ilk ve tek gezgin markasıyız. Vegan yaşam tarzının yarattığı kültürel dönüşüme, geliştirdiğimiz gezgin kültürü ile farklı bir boyut katıyoruz" dedi.

Beslenme türü olarak ortaya çıkan vegan kavramı, hızla bir yaşam tarzına dönüştü. Yalnızca küresel kadın modasında 2027'ye kadar yıllık yüzde 13,6'lık bileşik büyümeyle 1 trilyon doları aşması beklenen küresel vegan modası, 16 milyar dolarlık vegan gıda pazarını solladı. Statista'nın verilerine göre, küresel vegan gıda pazarının 2025'te 22 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pandemi ve iklim krizinin vegan yaşam tarzının yaygınlaşmasında itici bir güç oluşturduğunu belirten Peronn CEO'su Enes Uygun, "Geçtiğimiz yıllarda marjinal olarak değerlendirilen vegan yaşam, 2 yılda hızlı bir yol kat ederek küresel gıda ve tekstil sektörlerinde yeni bir alan yarattı. Vegan malzemeler kullanılarak üretilen tekstil ürünlerine talep her geçen gün artıyor. Sürdürülebilir gelecek ve sağlıklı beslenmeye yönelik artan bilinç, bu yaşam tarzına yeni kültürel öğeler kazandırdı" dedi.

GEZGİN KÜLTÜRÜ DOĞAL YAŞAMIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ DESTEKLİYOR

Pandeminin yaşamın tüm alanlarında yarattığı değişim ve dönüşümün vegan yaşam tarzının benimsenmesinde ana etken olduğunu kaydeden Uygun, "Gıda ve tekstil sektörlerinden aldığı payı artıran vegan ürünler, farklı kültürel öğelerin altyapısını hazırladı. Karbon ayak izinin azaltılarak doğal yaşamın devamlılığının sağlanması hedefi, bu kültürlerin gelişimini hızlandırdı. Türkiye'nin ilk ve tek gezgin markası olarak, dünyanın en büyük hayvan hakları savunucusu PETA'nın onayladığı vegan sertifikasına (PETA-Approved Vegan) sahip ürünleri, Peronn çatısı altında buluşturuyoruz. Üniversite öğrencileri ve girişimcilerin ağırlık kazandığı bir ekiple yarattığımız gezgin kültürü ile vegan yaşamın özünde yer alan doğal yaşamın sürdürülebilirliğini destekliyoruz" dedi.

GEZGİN PAZARYERİNİN GLOBAL YOLCULUĞU BAŞLAYACAK

Vegan yaşam tarzının yarattığı kültürel dönüşüme yeni bir perspektif kazandırdıklarını belirten Enes Uygun, "Gezginler tarafından yaratılan bir marka olarak, kısa sürede kendi pazaryerimizi oluşturduk. Faaliyetlerinde ticari faydanın ötesinde doğaya ve sürdürülebilirliğe ilişkin farkındalık yaratmaya odaklanan Peronn markasıyla yeni gezgin rotaları oluşturuyoruz. Uluslararası sertifikaya sahip ürünlerimizle sadece vegan yaşam tarzını benimseyenlere değil, doğaya ilişkin farkındalık bilincine sahip bir kitleye hitap ediyoruz. Ürünlerimizi ulaştırdığımız herkes, ailemizin gezgin üyelerinden biri oluyor. Ürünlerimizin yanı sıra gezginlerimizle belirlediğimiz rotalarda farklı coğrafyaları keşfetme, dünyanın geleceğine kalıcı izler bırakma fırsatı sunuyoruz. Türkiye'de yarattığımız bu yeni pazaryerini globale taşıma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Pandemi ve iklim krizi vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdı
Pandemi ve iklim krizi vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdı

Hayvan Hakları, Türkiye, Pandemi, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi ve iklim krizi vegan yaşam tarzını yaygınlaştırdı - Son Dakika


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