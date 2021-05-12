Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar - Son Dakika

Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar

12.05.2021 01:48

Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar Adana'da "pandemi nedeniyle 3 bin lira yardımı hak ettiniz" mesajı gönderilen engelli vatandaşın mesajdaki link sayesinde ele geçirilip cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılarak 687 lira parası dolandırıldı Engelli Vedat...

Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar

Adana'da "pandemi nedeniyle 3 bin lira yardımı hak ettiniz" mesajı gönderilen engelli vatandaşın mesajdaki link sayesinde ele geçirilip cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden alışveriş yapılarak 687 lira parası dolandırıldı

Engelli Vedat Azan:

"Ben bin 880 lira malulen emekli maaşı alıyorum bu parayı ödeyemem"

"Ben dolandırıldım başkası dolandırılmasın bu tür mesajlara inanmayın"

ADANA - Adana'da "pandemi nedeniyle 3 bin lira yardımı hak ettiniz" mesajı gönderilen engelli vatandaşın mesajdaki link sayesinde ele geçirilip cep telefonunu üzerinden alışveriş yapılarak 687 lira parası dolandırıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde meydana gelen olayda, 1 yaşındayken geçirdiği ateşli hastalık sonucunda fiziksel engelli kalıp tekerlekli sandalyeye mahkum olan malulen emekli 2 çocuk babası Vedat Azan'ın cep telefonuna "pandemiden dolayı 3 bin lira devlet yardımı kazandınız" mesajı geldi. Aynı SMS'te bu parayı almak için bir de link gönderildi. Azan linke tıklayınca dolandırıcılar engelli vatandaşın telefonunu ele geçirdi. Bu telefondan Azan'ın arkadaşlarına "3 bin lira sosyal destek aldım hemen sende al" SMS'i gönderildi. Bunun üzerine Azan'ın arkadaşları onu arayıp "sosyal destek almışsın biz nasıl alırız" dedi. Azan herhangi bir destek almadığını söyleyip arkadaşlarına bunun bir dolandırıcılık olduğunu mesajla bildirdi.

Bir süre sonra ise GSM şirketinden fatura bilgisi geldiğinde 687 lira tutarında harcama olduğunu gördü. GSM şirketinin müşteri hizmetlerini arayan Vedat Azan'a, iki ayrı yerden 687 lira tutarında internet üzerinden alışveriş yapıldığını ve faturaya yansıtıldığı bilgisi verildi. Bu bilgi üzerine Azan polise başvurup şikayetçi oldu.

Azan kendisinin malulen emekli olduğunu aylık bin 880 lira maaş aldığını 550 lira kira verdiğini 2 çocuğu olduğunu belirterek, "Pandemi yalanıyla beni dolandırdılar. Telefonuma bir mesaj geldi. Sözde ben pandemi döneminde 3 bin lira para almışım ve telefonumda kayıtlı olan kişilere mesaj göndermişim. Arkadaşlarım beni aradı, pandemide 3 bin lirayı nasıl aldığımı sordular bende öyle bir şey yok dedim. Daha sonra telefonumu formatladım ve ardından arkadaşlarıma mesaj gönderdim. Benim adıma bir mesaj paylaşılmıştır benimle alakası yoktur diye. Daha sonra telefon faturam geldi 687 lira, şaşırdım ve emniyeti aradım. Benim adıma bir hesap açılmış ve online alışveriş yapılmış. Ben bu parayı nasıl ödeyeyim" dedi. Azan kendisinin dolandırıldığını başkalarının da dolandırılmaması için mücadele ettiğini belirterek, "Ben malulen emekliyim ve 1880 lira para alıyorum. Bu parayı oraya verirsem ne yiyeceğiz. Bunu yapanlar Allah'ından bulsunlar. Daha önceleri koltuk değneğiyle yürüyordum ama 15 yıldan bu yana ayağa kalkamıyorum" diye konuştu.

Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar
Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar
Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar
Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar

Cep Telefonu, Engelli, Pandemi, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pandemi yalanıyla engelli vatandaşı dolandırdılar - Son Dakika


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