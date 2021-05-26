Pandemi, yapay zeka uygulamalarına geçişi hızlandırdı - Son Dakika

Pandemi, yapay zeka uygulamalarına geçişi hızlandırdı

26.05.2021 15:24
Pandemi, yapay zeka uygulamalarına geçişi hızlandırdı, System.String[]

Uluslararası denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık şirketi Mazars, Board Agenda ve INSEAD iş birliğiyle 2021 Yılı Yapay Zeka Alanında Liderlik Araştırması Raporu'nu yayımladı.

Uluslararası denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık şirketi Mazars, Board Agenda ve INSEAD iş birliğiyle 2021 Yılı Yapay Zeka Alanında Liderlik Araştırması Raporu'nu yayımladı. Raporda, önümüzdeki aylarda şirketlerin gündemine girecek en önemli teknolojik konunun, yapay zeka uygulamaları ve şirketlere olan etkisi olduğu belirtildi.

Raporda, kurumlarda eskiyen bilgi teknolojileri sistemlerinin ve yetersiz verilerinin yüzde 37, işe yönelik katma değer belirsizliğinin yüzde 33 ve şirket kültüründe yapay zekaya karşı yaşanan direncin ise yüzde 31'le yapay zekaya geçişte engel teşkil eden başlıklar olduğu kaydedildi.

ŞİRKETLERİN YÜZDE 73'Ü 1 YIL İÇERİSİNDE YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA GEÇECEK

30 ülkeden yönetim kurulu üyelerini ve üst düzey yöneticileriyle hazırlanan 2021 Yılı Yapay Zeka Alanında Liderlik Araştırma Raporu'na göre şirketlerin yüzde 73'ü, 1 yıl içerisinde yapay zeka uygulamalarına geçiş yapmayı planlıyor. Şirketlerin yüzde 67'si yapay zeka uygulamalarına geçiş yapmamaları halinde stratejik risklerle ve daha zayıf bir performansla karşılaşacaklarını düşünüyor. Yüzde 54'ü ise pandeminin yapay zeka uygulamalarının benimsenmesine hız kazandırdığına inanıyor. Aynı raporda şirketlerin 80'i de, yapay zeka uygulamalarının önünde bazı kısıtlamaların olduğuna inanırken yüzde 73'ü bunun nedeninin teknik bilgi eksiliği olduğunu düşünüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 76'sıysa yapay zeka uygulamalarının etik ve kültürel değişimlere yol açacağını belirtirken, bu konuların dikkatli şekilde ele alınması gerektiğini vurguluyor. Rapora göre yapay zeka, müşteri hizmetleri, müşteri deneyimi, finans ve muhasebe gibi alanlarda öne çıkacak.

Yapay zeka uygulamalarının muhasebe mesleğinin geleceği için kaçınılmaz olduğuna değinen Mazars Denge, İzmir Ofisi Muhasebe ve Müşavirlik Hizmetleri Ortağı Anıl Taşkoyan şu ifadeleri kullandı:

"Muhasebe mesleğindeki değişim artık kaçınılmaz hale geliyor. İşin tarihçesine baktığımızda kalamoza defterlere elle yapılan işlemlerden, 1990'ların sonlarına doğru bilgisayar aracığıyla yapılan kayıtlara geçiş olmuştu. 2000 yılların ilk başlarında hayatımıza internet girmesiyle web tabanlı muhasebeye sistemine geçilmiştir. Artık yapay zekayla devreye alınacak muhasebeye geçiş başlamıştır. Özellikle makine öğrenimi ve akıllı görüntü işleme teknolojisiyle rutin yapılan birçok işlemin otomatik olarak kayıtlara alınması sağlanmıştır. Muhasebe mesleğinin vazgeçilmez bir parçası olacak olan yapay zeka, iş yapış şekillerini değiştirecektir. Oyunun kuralları yeniden yazılacağı kesin. Mevzuatımızın da yakın gelecekte yapay zeka ile ilgili değişimlere ayak uyduracak şekilde düzenlenmesi kaçınılmazdır."

Yapay zekanın faydalarına değinilen raporda, yapay zekanın maliyetleri azaltacağı, verimliliği arttıracağı ve tedarik zincirini olumlu yönde geliştireceği de belirtiliyor.


Pandemi, yapay zeka uygulamalarına geçişi hızlandırdı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pandemi, yapay zeka uygulamalarına geçişi hızlandırdı - Son Dakika


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