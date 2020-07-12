Pandemi yasakları sonrasında Aygırdibi'ne piknikçilerden yoğun ilgi - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde yer alan Aygırdibi mesire alanına hafta sonlarında piknikçiler yoğun ilgi gösteriyor.

Konya'nın Bozkır ilçesine bağlı Karacahisar Mahallesi'nde yer alan C Tipi Mesire alanı Aygırdibi her zaman olduğu gibi yoğun talep görüyor. Pandemi süreci sonrasında özellikle piknik alanlarındaki yasakların kalkmasından sonra hafta sonları mesire alanında piknik yeri bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Doğaseverlerin ve yöreye gelen gurbetçilerin yoğun talepleri nedeniyle piknik alanında yer bulabilmek isteyen vatandaşlar çadırlarını da alarak çok erken saatlerde mesire alanını dolduruyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yasaklanan mesire ve ören yerleri, yeni normal hayata geçilmesinin ardından vatandaşları kabul etmeye başladı. Uzun süren kısıtlama sürecinde sosyal izolasyon nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar, havanın ısınmasıyla birlikte hafta sonlarını piknik ve mesire alanlarında değerlendirmeye başladı.