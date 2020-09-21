Pandemi yasaklarına uymayan 23 kişiye 47 bin 970 TL ceza - Son Dakika

Balıkesir'de İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından getirilen düğün, nişan merasimi ve toplu organizasyonlara uymayan 23 kişiye 47 bin 970 TL. idari para cezası uygulandı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Korona virüs (Covid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla alınan tedbirler kapsamında;

Balıkesir İl Hıfzıssıhha Kurulunun 02.09.2020 tarih ve 2020/83 sayılı kararı ile düğün, nişan merasimi ve toplu organizasyonlara getirilen kısıtlamalar doğrultusunda Balıkesir İl J.K.lığı sorumluluk alanında yapılan denetimler sonucunda; Gönen ilçesi Tuzakçı mahallesinde icra edilen bir düğünde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ve sosyal mesafe kuralına uymayan 5 kişiye 9 bin TL, Bandırma ilçesi Sahil Yenice mahallesinde icra edilen bir düğünde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararı ve sosyal mesafe kuralına uymayan 17 kişiye 35 bin 820 TL ve Altıeylül ilçesi Pamukçu mahallesinde icra edilen bir kına eğlencesinde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararına uymayan 1 kişiye 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 23 şahsa 47 bin 970 TL idari para cezası uygulandı." - BALIKESİR