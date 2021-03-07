Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi - Son Dakika

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Pandemi yasaklarında muhtarlık seçimi

Kilis'te bir mahalle ile bir köyde muhtarlık seçimi yapılıyor

KİLİS - Korona virüs salgınında yüksek riskli kentler arasında yer alan Kilis'te yeni kurulan bir mahalle ile bir köyde muhtarlık seçimi yapılıyor.

Kilis Belediyesi Meclisi tarafından 12 Ekim 2020 tarihinde hayatını kaybeden belediye başkanı Mehmet Abdi Bulut'un ismi verilerek yeni kurulan Mehmet Abdi Bulut Mahallesi ile merkeze bağlı Kocabeyli köyüne bağlı mezra iken köye dönüştürülen Mehmet Ali köyünde muhtarlık seçimi yapılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle yüksek riskli kentler arasında yer Kilis'te, seçimlerin yapıldığı iki mahallede vatandaşlar kısıtlamadan muaf tutularak sandığa gitti. Seçim yapılan mahallerde oy kullanmaya giden vatandaşların pandemi kurallarına uygun hareket etmesine ise özellikle dikkat ediliyor.

Sabah saat 08.00'den saat 17.00'e kadar seçmen olan vatandaşlar oy kullanmak için kurulan sandığa gelerek oy kullanacaklar.