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'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika

'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

18.06.2021 12:18
'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu, System.String[]

İstanbul Kent Üniversitesi ve Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Pandemi Yaşama Engel Değil isimli fotoğraf yarışması sonuçlandı.

İstanbul Kent Üniversitesi ve Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Pandemi Yaşama Engel Değil isimli fotoğraf yarışması sonuçlandı. Jüri oylaması sonucunda Nevzat Turgay Işıkgöz birinci, Murat İbranoğlu ikinci, Emine Toprak ise üçüncü oldu.

Pandemi dönemindeki olumsuz şartlara rağmen yaşama sevincini konu alan Pandemi Yaşama Engel Değil fotoğraf yarışmasına ulusal düzeyde 390 fotoğrafçı, 2 bine yakın eseri ile katıldı. Kazanan yarışmacıların belli olduğu ödül töreni 12 Haziran tarihinde çevrim içi gerçekleşti. Jüri oylaması sonucunda Nevzat Turgay Işıkgöz birinci, Murat İbranoğlu ikinci, Emine Toprak ise üçüncü oldu.

"BU YARIŞMA TOPLUMSAL HAFIZAYA ÖNEMLİ BİR MİRAS BIRAKMIŞ OLDU"

Ödül töreninde konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Necmettin ATSÜ, kamuoyunun dikkatini bu tarz sanat faaliyetleri ile çekmeninin önemine değinerek, yarışmaya katılan fotoğraf sanatçılarını tebrik etti. Prof. Atsü, "Değerli seçici kurul üyelerimiz uzun saatler süren titiz bir çalışmayla fotoğrafları değerlendirerek en iyilerini seçmeye çalıştı. Emeklerinden ötürü hepsine şükranlarımı sunuyorum. Bu yarışma ile toplumsal hafızaya önemli bir miras bırakmış olduk. Önümüzdeki yıllarda farklı temalarda yarışmalar gerçekleştirmeyi, ödül töreni ve sergi açılışını üniversitemizde yüz yüze yapmayı ümit ediyorum" dedi.

Yarışmanın yürütücülüğünü yapan İstanbul Kent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Dilara Özer ise pandemi sürecinde en fazla engellenmişlik duygusunun deneyimlendiğini belirterek şunları söyledi:

"Dışarı çıkmak, yürümek, arkadaşlarımızla buluşmak, okula gitmek, spor yapmak gibi alışkın olduğumuz yaşantılar karşısına pandemi engeli çıktı. Büyük kısıtlılıklar ve engellenmişlik duygusu içinde de olsak yaşam devam ediyor. Hem de içinde barındırdığı tüm güzellikleriyle öğrenerek, gelişerek, insanın insana ihtiyacını deneyimleyerek. Biz de bu amaçla fotoğraf sanatı yolu ile pandemi sürecinde her şeye rağmen yaşamın devamlılığına ve güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla böyle bir yarışma gerçekleştirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ederim."


'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu
'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu

İstanbul Kent Üniversitesi, Haziran, Pandemi, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat 'Pandemi Yaşama Engel Değil' fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu - Son Dakika


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