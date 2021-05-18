Pandemi yeme alışkanlıklarını değiştirdi - Son Dakika

Pandemi yeme alışkanlıklarını değiştirdi

18.05.2021 11:07
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Kovid-19 ile birlikte hayat tarzlarının değişimi, yeme alışkanlıkları da etkiledi.

Kovid-19 ile birlikte hayat tarzlarının değişimi, yeme alışkanlıkları da etkiledi. Pandemi koşullarında sağlıklı beslenmenin önemine vurgu yapan Diyetisyen Gonca Güzel Ünal doğru beslenme konusunda açıklamalarda bulundu.

Pandemi gibi stres ve belirsizlik dolu bir dönemde kadınların duygusal beslenmeye daha yatkın olduğunu söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Diyetisyen Gonca Güzel Ünal, bu dönemde sağlıklı beslenmek ve kilo vermek için yapılması gerekenleri paylaştı.

PANDEMİ KİLO ALIMINI ARTIRDI

Son dönemde yapılan çalışmalar ve araştırmalar, pandeminin yaşam tarzlarındaki değişimini  gözler önüne sermektedir.  Ipsos'un şubat sonunda yaptığı araştırmada, bireylere salgın öncesi ve şu anki kiloları sorulmuş ve buna göre bireylerin yüzde 60'ının salgın başladığından bu yana kilo aldığı tespit edilmiştir. Evde daha hareketsiz kalan bireylerin beslenmelerine de yeterince özen göstermemesi durumunda kolaylıkla kilo alabileceğini belirten Ünal, kilo alanların yüzde 65'inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. Bu oranla kadınların, erkeklere kıyasla yüzde 54 oranında daha fazla kilo aldığı kaydedildi.

Metabolizma hızlandırıcı egzersizler yapmanın kilo vermede etkili olacağını söyleyen Ünal, "Evden çalışmak daha az hareket etmek demektir. Her ne kadar evdeki sorumluluklarımız artsa da bu hareketler dışarıda bir gün içindeki koşturmacadan daha az kalori yakmak demektir. Yani metabolizmamız eskisine göre daha az harcayacaktır. Bu durumu engellemek için metabolizma hızlandırıcı egzersizler, aralıklı antrenman, ağırlık kaldırma ve direnç egzersizlerini düzenli olarak günde 10 dakika bile olsa eklemek çok etkili sonuçlar doğuracaktır" dedi.

BESLENMENİZDEN BİR ARA ÖĞÜNÜ ÇIKARIN

Günlük kalori ihtiyacından ortalama 200 kalori azaltmanın besin alımını dengeleyeceğini belirten Diyetisyen Gonca Ünal şu açıklamalarda bulundu:

"Beslenmenizden bir ara öğünü çıkarmak veya yağ, şeker ve karbonhidrat alımını azaltmak yararlı olmaktadır. Şişmanlık ve kronik hastalıklar bağırsak mikrobiyatasından etkilenir bu yüzden çeşitli beslenmek bol lif almak ve fermente gıdaları beslenmeye eklemek gerekmektedir. Kefir, yoğurt, turşu fermente gıdalara verilebilecek en güzel besin örnekleridir. Doğal beslenin her öğünde sebze yemeye ve günde en az yarım kilo sebze yemeye çalışın. Sebzeler hem az kalorilidir hem bol lif içerir ve bağırsak mikrobiyatasını oluşturur."

Intermittent Fasting olarak adlandırılan aralıklı orucun etkili bir yöntem olabileceğini ifade eden Ünal, "Hareketsizlikle azalan metabolizma hızını bu şekilde hızlandırabilirsiniz. İlk aşamada 16 saat aç kalıp 8 saat bir beslenme aralığı planlamak da güzel bir başlangıç olabilir. Ayrıca bir gün yüksek kalorili bir gün düşük bir gün orta kalori düzeyinde beslenmek metabolizmanızı şaşırtır ve kilo vermenizi hızlandırır. Ne kadar yediğinizi ne kadar hareket ettiğinizi yaptığınız kaçamakları mutlaka kaydedin. Bu şekilde beslenmenizi çok daha iyi takip edebilecek ve dengeleyebileceksiniz" ifadelerini kullandı.


Pandemi yeme alışkanlıklarını değiştirdi

Metabolizma, Diyetisyen, Pandemi, Ipsos, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Pandemi yeme alışkanlıklarını değiştirdi - Son Dakika


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