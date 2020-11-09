Pandemi yeni yazarlara ilham oldu - Son Dakika

Pandemi yeni yazarlara ilham oldu

09.11.2020 11:47
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Pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin yeni yazarları ortaya çıkardığını belirten İkinci Adam Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün, "Eve kapanan insanlar uzun zamandır kafalarında oluşturdukları kitap yazma düşüncesini hayata geçirebilme fırsatı yakaladı" dedi.

Pandemi sürecinde evde geçirilen vaktin yeni yazarları ortaya çıkardığını belirten İkinci Adam Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün, "Eve kapanan insanlar uzun zamandır kafalarında oluşturdukları kitap yazma düşüncesini hayata geçirebilme fırsatı yakaladı" dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina süreci sonrası ilk 1-2 ay içinde çok sayıda kitap yayınladıklarını belirten Başak Ergün, "Kitap yazan insan sayısı pandemi döneminde çoğaldığı gibi kitap okuyan kişilerin sayısı da bir hayli arttı. Kitabevlerinin de pandeminin ilk dönemlerinde kapalı olması sebebiyle özellikle online kitap satışlarında önemli bir artış gerçekleşti. Evde televizyon izlemekten, sosyal medya hesaplarında tüm gün boyunda dolaşmaktan sıkılan insanlar kitap okumaya da kısmen de olsa zaman ayırmaya başladılar diye düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ROMAN TÜRÜ İLK SIRADA YER ALDI

İkinci Adam Yayınları'ndan en çok roman tercih edildiğini ifade eden Ergün, "Öykü, kişisel gelişim kitaplarında satışlar arttı" dedi. Kitap satışından halen artış olduğunu anlatan Ergün, "Pandemi döneminin ilk bir iki ayından sonra kitap satışları artış göstermeye başladı ve halen de kitap satışlarındaki artış devam ediyor. İnsanlar yaşadıkları şoku atlattıktan sonra, evde geçirdikleri zamanı daha doğru bir şekilde değerlendirmeyi öğrendiler" diye konuştu.

Pandemi sürecinin tüm dünyada büyük bir kriz oluşturduğuna dikkat çeken Başak Ergün, "Yayıncılık dünyası ve yayınevleri insanların evde kitap okumaya yönelmeleri ile birlikte bu krizi diğer birçok sektöre göre daha az hasarla atlattılar" dedi.

GENÇ YAZARLAR DİKKAT ÇEKİYOR

İkinci Adam Yayınları'nın Genel Yayın Yönetmeni Başak Ergün, yayınevinin son keşfettiği yazarlar hakkında ise şu bilgileri paylaştı:

"Edip Polat son keşfimiz oldu. Yazarın 'Azez' adlı kitabı dikkat çekiyor. Kitap kısa bir süre içerisinde 5'inci baskıya ulaştı.Edip Polat, bu başarıyı yakalamasının hemen ardından ikinci kitabı olan 'Etkileyen Anne Babalar' adlı kitabını da İkinci Adam Yayınları aracılığı ile yayınlandı. Son dönemdeki bir diğer keşfimiz ise, 19 yaşında üç kitabı yayınlanmış bir yazar olan, Zafer Mert Çalışır. Genç yazarın, Mucizevi, Kardan Adam ve Gözyaşlarına Gömüldüm adlı kitapları dikkat çekiyor."

Çiler Çelikler, Aytuğ Akdoğan, Melodi Baç gibi çok sayıda genç ve başarılı yazarlar keşfedip birçok yazarın edebiyat dünyasında tanınır olmasına öncülük ettiklerini ifade eden Başak Ergün, "Kitap yayınlamak isteyen yazar adaylarının ilk tercihleri olmak kesinlikle tesadüf değil. Bunun altında gerçekleştirdiğimiz önemli yatırımlar bulunuyor. Yayınevimizin tüm tasarım çalışmalarını iki farklı üniversitenin grafik tasarım bölümlerini birincilikle bitiren Merve Ökten gerçekleştiriyor. Tasarladığı kitap kapakları ile göz kamaştıran Merve Ökten, kitap çıkarmak isteyen yazar adaylarının beğeni ile takip ettiği bir isim" değerlendirmesinde bulundu.

Kitap çıkarmak için çok doğru bir yayınevi tercihinde bulunduğunu belirten Edip Polat ise, kısa süre içerisinde yakaladığı bu başarıdan çok memnun. Sosyal medyada oldukça geniş bir kitle tarafından takip edilen yazar, şu sıralar üçüncü kitabını yazmakla meşgul.


Pandemi yeni yazarlara ilham oldu
Pandemi yeni yazarlara ilham oldu

Koronavirüs, Edip Polat, Kitap, Genç, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Pandemi yeni yazarlara ilham oldu - Son Dakika


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