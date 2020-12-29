Pandemi, yılbaşı alışverişi alışkanlıklarını değiştirdi

Pandemiyle yılbaşı alışverişi alışkanlıklarının değiştiğini söyleyen Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Geçmiş yıllarda alışverişi daha çok keyfe, lükse, seyahate, bakıma odaklı yapıyorduk. Bu yıl ise insanlar yeni yılın ilk günlerini dışarı çıkmadan karşılayacak. Evlerimizde ve ailelerimizle vakit geçireceğimiz için ihediye tercihlerinde daha çok beraberce oynanabilecek oyunlara yöneldik" dedi.

Bu sene yılbaşı, pandemi kısıtlamaları nedeniyle 4 gün boyunca evlerde karşılanacağı için, yeni yıl alışveriş alışkanlıklarının da değişmesine sebep oldu. Hediyeler bu yıl, ev içinde ailecek oynanabilecek oyunlara ve evleri güzelleştirmek isteyenler için dekorasyon ve süslere kayarken; bir diğer artış trendi ise elektronik eşyalarda yaşanıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Geçmiş yıllarda alışveriş tercihleri daha çok keyfe, lükse, seyahate, bakıma odaklıydı. Bu yıl ise insanlar yeni yılın ilk günlerini dışarı çıkmadan karşılayacaklar. Bu durum, geleneksel yeni yıl alışveriş alışkanlıklarının da değişmesine sebep oldu. Evlerimizde ve ailelerimizle vakit geçireceğimiz bu yıl yılbaşı için insanlar hediye tercihlerinde daha çok beraberce oynanabilecek oyunlara yöneldi" diye konuştu.

ELEKTRONİK EŞYALARA TALEP ARTTI

Isıgöllü, "Teknolojinin hayatlarımızda ağırlığının arttığı pandemi sürecinde, hediye seçenekleri tercihlerinde artış gördüğümüz bir başka alan ise elektronik eşyalar oldu. Özellikle telefon, tablet ve konsol oyunları öne çıkıyor. Bunun dışında ev dekorasyon ürünleri ve süslere olan ilgi de geçen yıllara oranla önemli ölçüde artmış durumda. Pandemi süreci birçok alışkanlığı değiştirdiği gibi, alışveriş alışkanlıklarını da değiştirdi ve değiştirmeye devam ediyor. Pandeminin etkisi azaldıkça, eski alışkanlıkların yavaş yavaş geri geleceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.