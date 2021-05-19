Pandemi yokmuşçasına çarşıya akın ettiler - Son Dakika

Eskişehir'in işlek caddelerinde öğleden sonra oluşan yoğun kalabalık görenleri şaşkına çevirdi.

Korona virüs pandemisiyle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kapanma sonrası Kademeli Normalleşme kararları uygulanmaya başlandı. Kararların uygulanmaya başlamasından beri caddelerde görülen yoğunluk her geçen gün artmaya devam ediyor. 17 gündür evlerine kapanan Eskişehirliler Kademeli Normalleşme'nin üçüncü gününde de çarşılara akın etti. Bazı insanların hareket edebilmek için kalabalığı yarmaya çalıştığı gözlendi. Kalabalığı aynı zamanda kendilerinin de oluşturduğunun farkında olmayan vatandaşların 'bu ne kalabalık', 'kimse evinde oturmuyor' gibi cümleler kullanması dikkatlerden kaçmazken, sosyal mesafenin hiçe sayıldığı yoğunluk görenleri tedirgin etti. - ESKİŞEHİR