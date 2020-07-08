Pandemi yüzünden bir milyar insan açlık tehdidi altında - Son Dakika

Pandemi yüzünden bir milyar insan açlık tehdidi altında

Koronavirüs salgını dünya üzerinde sosyal sorunları daha da artırıyor.

Koronavirüs salgını dünya üzerinde sosyal sorunları daha da artırıyor. Açlıkla Mücadele Örgütü, açlık sorunu ile karşı karşıya kalan insan sayısının bir milyara yükselebileceği uyarısında bulundu.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, uzmanlara göre açlık sorununu daha da derinleştirebilir. Alman Açlıkla Mücadele Örgütü (Welthungerhilfe), küresel çapta açlık sorunu yaşayan insan sayısının yakın gelecekte bir milyar kişiye çıkabileceği uyarısında bulundu. Almanya'nın başkenti Berlin'de, örgütün 2019 yılı raporunu açıklayan Welthungerhilfe Başkanı Marlehn Thieme, geçtiğimiz yıl dünya üzerinde, yaklaşık 820 milyon insanın açlık sorunu ile mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

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"Çok sayıda insan COVID-19 hastalığına yakalanıyor, işini kaybeden çok fazla insan var, ekonomi dramatik bir biçimde çöküyor, gıda fiyatları yükseliyor ve sağlık sistemleri bu mevcut durumla başa çıkamıyor" diyen Thieme, buna ek olarak Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerinde yaşanan çekirge istilalarının durumu daha da kötüleştirdiğini ifade etti.


Salgın 2030 hedeflerini ortadan kaldırdı


Birleşmiş Milletler'in (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Olivier de Schutter de koronavirüs krizinin şu ana dek 250 milyondan fazla insanı açlıktan ölme sınırına getirdiğini belirtti. de Schutter, yaşanan krizin aynı zamanda, 2030 yılına kadar küresel yoksulluğu bitirmeye yönelik çalışmaları da çökerttiğini vurguladı.


BM'nin daha pandemiden önce açıkladığı devamlılık hedefleri arasında 2030 yılına kadar dünya üzerinde aşırı yoksulluk ve açlığı bitirmek bulunuyordu.


Olivier de Schutter tarafından kamuoyu ile paylaşılan ilgili BM raporuna göre yaşanan pandemi ve onunla birlikte gelen ağır ekonomik kriz halihazırda on milyonlarca insanı aşırı yoksulluğa sürüklemiş durumda. Raporda, özellikle kadınların, göçmenlerin ve sığınmacıların bu durumdan muzdarip olan kesimlerin başında geldiği ifade ediliyor.


Açlık sınırı 1,90 dolar


Dünya Bankası'nın ölçülerine göre günde 1,90 dolardan (yaklaşık 1,70 euro) az geliri olan insanlar aşırı yoksul kategorisinde değerlendiriliyor. BM verileri, koronavirüs salgınının etkili olduğu geçen Nisan - Haziran döneminde, dünya çapında yaklaşık 400 milyon insanın işini kaybettiğini ortaya koyuyor. Welthungerhilfe Genel Sekreteri Mathias Mogge de özellikle Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinde salgın ve buna bağlı uygulanan tedbirler nedeniyle durumun çok kötü olduğunu bildirdi. Mogge'ye göre, koronavirüs salgını kriz bölgelerinde zaten var olan yangını daha da alevlendiriyor.


Yaşanan krizin sonuçlarını en azından hafifletmek için acil bir şekilde 100 milyon euroya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Mogge, bu parayı toplayabilmek adına örgütünün uluslararası bir kampanya başlattığını ifade eti.


Almanya hükümetinin katma bütçede, dünya çapındaki koronavirüs yardımları için üç milyar euro ayırdığını vurgulayan Mogge, Almanya Kalkınma Bakanlığı'nın sorumluluğundaki bu kaynağın en kısa zamanda "akmaya başlaması" gerektiğini belirtti.


Welthungerhilfe'ye şu ana dek 12 milyon euro aktarıldığını kaydeden Genel Sekreter Mogge, bu para ile hemen harekete geçerek acil yardım programları uyguladıklarını ve bu kapsamda bilgilendirici malzemeler, hijyen ürünleri, gıda ve tohum tedarik ederek, gerekli bölgelerde dağıttıklarını bildirdi.


Mogge, ayrıca salgından etkilenen ülkelerde sağlık sektörünün ve tarımın bundan sonraki olası salgınlara karşı, o ülkeleri daha dayanıklı kılacak şekilde yapılandırılması gerektiğini dile getirdi.


epd/ ET,HS


(c)

Birleşmiş Milletler, Koronavirüs, Almanya, Afrika, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 00:39 

Son Dakika Yaşam Pandemi yüzünden bir milyar insan açlık tehdidi altında - Son Dakika
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